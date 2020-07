El caso de Astudillo Castro pasa a la Justicia Federal

La causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro (22), el joven que fue visto por última vez el 30 de abril pasado tras salir de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro, estará a cargo de la Justicia Federal, luego de que una jueza de Garantías de Bahía Blanca declinara la competencia, informaron fuentes judiciales. Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo estar “preocupado” por el caso, aseguró que se resolvió la “separación de la policía provincial” de la pesquisa para “investigar a fondo” y advirtió que no se va a “encubrir a nadie”.

La jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, hizo lugar ayer a un planteo de incompetencia que formuló el jueves el fiscal de la UFI 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, quien tenía a su cargo una causa por la “averiguación de paradero” de Astudillo Castro. La magistrada resolvió “declinar la competencia en favor de la Justicia Federal para entender en el marco de la investigación instruida por la presunta desaparición forzada” del joven y ordenó remitir el expediente y los distintos elementos que fueron secuestrados al Juzgado Federal, tal como lo había solicitado la madre del joven Cristina Castro junto a sus abogados. El caso estará a cargo ahora de la jueza Federal 2, Gabriela Marrón, y el Fiscal Federal Santiago Ulpiano Martínez, quienes el miércoles último ya habían realizado un allanamiento en la subcomisaría de Mayor Buratovich.

En tanto, ayer trascendió públicamente una foto tomada a Facundo cuando fue visto por última vez y que se encuentra en el expediente judicial. En ella se lo ve parado y de espaldas, junto a un policía bonaerense en momentos que le habían realizado una acta de infracción al artículo 205 del Código Penal en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la fotografía además se encuentra una camioneta policial Toyota Hilux que fue secuestrada en el allanamiento del miércoles para ser peritada.

También trascendió una imagen sobre el carnet de conducir de Astudillo Castro registrada por un policía durante un control efectuado en Teniente Origone. Asuntos Internos colabora con la justicia federal, aunque afirmaron que por ahora no se tomó ninguna medida administrativa con los policías que intervinieron en el procedimiento.

La madre de Facundo pidió ayer que “todas las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está” su hijo. “Estamos pidiendo que se esclarezcan los falsos testimonios”, por que a Facundo “lo subieron arriba de un patrullero y no apareció más”, lamentó. Aseguró tener “la certeza de que en Mayor Buratovich algo le pasó”.

Cristina criticó a la oficial Tamara Flores que dijo haber “levantado” a su hijo cuando “ella se hallaba vestida de civil en el auto de su padre a las 12 y que lo dejó en Teniente Origone a las 13”.

“Ella declara que al bajarse del vehículo (Facundo) le dijo ‘no le digas nada a mi vieja’ y al ratito me está llamando. Ahí, donde la chica dice haberlo dejado, es un punto muerto y no hay señal”, sostuvo.

“Tendría que haber advertido que me dijo ‘mamá porque ellos siempre me llaman ‘bruja’. Lo reté muchísimo, le dije que iba a tener multas y que otra vez estaba volviendo con su exnovia con la que había terminado tan mal, estaba furiosa”, relató Cristina, quien agregó: “Cuando termino la frase, me dice ‘mamá, no me vas a volver a ver más’”.