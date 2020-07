Un delincuente despertó con un cuchillo a una jubilada de Ringuelet

Para una jubilada de 68 años, vecina de Ringuelet, la madrugada del sábado se convirtió en una auténtica pesadilla. El culpable fue un ladrón encapuchado que, alrededor de las 3 de la mañana, tras treparse a los techos de la cuadra de 3 entre 518 y 519, bajó en los fondos de la vivienda e ingresó a robar.

La damnificada fue Silvia Gómez (68), quien en esos momentos estaba durmiendo.

En la fría y ventosa tarde de ayer, desde la puerta de su domicilio le contó a este diario sobre las penurias que padeció por lo que fue, aseguró, “el primer robo en esta casa, donde viví toda la vida”.

Sobre el ataque, recordó que el ladrón “anduvo por los techos de otras casas, hasta que por el fondo de la mía rompió una ventana que da a mi habitación y se metió”.

Segundos después, “me despertó y vi que me amenazaba con un cuchillo, que tomó de mi cocina, mientras me empezaba a pedir que le diera dinero”.

Silvia recordó que el asaltante “parecía un muchacho joven, pero no pude estimarle la edad porque estaba encapuchado”.

“ME AMENAZÓ TODO EL TIEMPO”

La vecina de Ringuelet reflejó que “no me golpeó ni me ató, pero me amenazó todo el tiempo con que me iba a matar”.

En cuanto a las pertenencias que le sustrajo el desconocido, reveló que “me llevó no más de 3.000 pesos, dos alianzas, una computadora, mi celular y tres armas de puño, entre ellas una pistola 9 milímetros que eran de mi esposo”, detalló.

“Me amenazó todo el tiempo, de cía que me iba a matar, por lo que me asusté bastante”, reconoció la mujer.

También consignó que “se quedó mucho tiempo en casa, calculo que una hora. Revisó todo, hasta los bolsillos. Le decía que no tenía más de valor para darle, pero no le importaba. Quería fijarse si le decía la verdad o no”.

Silvia, a modo de consuelo, expresó aliviada que “al menos no estaba drogado y dentro de todo era bastante tranquilo”.

Luego, aludió a que “es increíble, porque es la primera vez que se meten a robar en esta casa, después de estar toda una vida acá”.

Algunos vecinos denunciaron que la zona viene siendo últimamente muy castigada por el accionar delictivo, en detrimento de la tradicional tranquilidad que caracterizó siempre al lugar.