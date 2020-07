Alberto F. dialogó con la oposición y admitió su error por buscar expropiar Vicentin

Tanto la actividad de ayer con la oposición legislativa como las declaraciones periodísticas sobre el caso Vicentin, parecieron marcar una suerte de cambio de rumbo en el discurso del presidente Alberto Fernández, aunque también ensayó una leve defensa judicial sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La decisión de aceptar el pedido de los legisladores de Juntos por el Cambio para reunirse “a solas” separados del resto de los bloques opositores y, luego, de remarcar que no está en su ánimo avanzar con la expropiación de la empresa santafecina ni de ninguna otra indican una actitud distinta de Fernández, quizás tomando nota del mal humor social en una importante parte de la sociedad, con las protestas callejeras y los banderazos de la semana pasada y anteriores, desde que anunció la intervención de su gobierno sobre la agroexportadora.

“Yo me equivoqué con el tema Vicentin, porque pensé que la situación de crisis (de la empresa) estaba más asumida y que cuando anunciáramos su intervención todos iban a festejar”, admitió el jefe de Estado en una entrevista radial.

“Yo creí que la situación estaba mucho más asumida porque estábamos recuperando una empresa importantísima; me acusaron de cosas horribles, bueno vamos a ver cuáles son las propuestas”, agregó el Presidente, quien ironizó que, si sus intenciones fueran sólo expropiar, “no hubiese pensado en una empresa en quiebra”.

Luego intentó poner calma en el mensaje a los empresarios. Aseguró que “soy muy repetuoso de la propiedad privada” y planteó la necesidad de “tomar estos temas con seriedad y no dejarse llevar por locuras ideológicas”.

Y concluyó sobre el tema: “Me dicen `sos un chavista que quiere exprorpiar`. Si yo quiero expropiar, no expropio una empresa en quiebra, expropio una floreciente”, dijo y fundamentó su decisión en la necesidad de que “el Estado nacional tenga una empresa de referencia” en un mercado estratégico para el país.

En la misma entrevista insistió con la necesidad de “terminar con este tiempo de odio”, a la vez que llamó a analizar “con seriedad” los problemas y caer en la “demonización absoluta” de quienes están en otros espacios políticos, en el contexto de la pandemia de coronavirus. “Creo en el disenso y en la diversidad de todo tipo, pero no crean que la diversidad es posible si no nos respetamos. Respetar y no solo tolerar”, expresó el Presidente, poco antes de reunirse con los principales referentes parlamentarios de la oposición.

Sin embargo, no dejó de criticar con dureza al gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, por el presunto espionaje ilegal: dijo que “nunca había pasado” en la historia que la Justicia fuera utilizada “para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años”.

En cambio, le reprochó a la oposición calificar el asesinato del ex secretario K Fabián Gutiérrez como de “extrema gravedad institucional”. Y defendió a Cristina: “Alguien muere y lo convierten en víctima de mi vicepresidenta”.

bajar el tono

“Los argentinos quieren que dejemos de pelearnos”, remarcó el Presidente al tomar la palabra luego de las exposiciones de los líderes opositores en una reunión virtual llena de reproches pero que terminó con el compromiso de ambos lados de bajar la confrontación. Y agregó: “Tenemos que ser cuidadosos con las palabra; porque necesitamos argentinos vivos. Entonces, que el debate político no nos lleve a decir que hay abusos contra la libertad individual”.

“Tenemos que recuperar la confianza, pero no podemos dejar pasar de largo que hay sectores de la oposición que dicen que los tenemos encarcelados. Tienen mil formas de protestar, pero no hace falta exponer a nuestro pueblo, porque cada marcha hizo que suban los casos (de coronavirus)”, denunció en el jefe de Estado. Aunque destacó que la de ayer fue “la tercera vez en siete meses” que se reunió con la oposición.

“Valoro mucho el apoyo a la cuestión de la deuda y tengo un plan para el día después (de la pandemia) que enviaremos al Congreso. Nunca intervine en el Parlamento y nunca intervine en la Justicia; así que a trabajar todos juntos pensando en la Argentina que el país necesita”, amplió.

Por Juntos por el Cambio, el presidente del interbloque de Diputados, Mario Negri, sostuvo que “es imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes”. Y enfatizó que “no venimos a buscar la uniformidad a esta reunión, ni tampoco hay que sobreactuar”; porque “las fotos son para luego de los acuerdos, no para antes, y el consenso hay que construirlo”.

Por su parte, el titular del bloque del PRO de la Cámara baja, Cristian Ritondo, destacó la importancia de “trabajar unidos”y aclaró que “cuando se logran consensos y se trabaja en equipo, desinteresadamente, la grieta pierde profundidad.”

El diálogo con Juntos por el Cambio comenzó cerca de las 18, una hora después del horario previsto, con la presencia de parlamentarios del Frente de Todos y de JxC, aunque en este caso representado por la UCR y el PRO ante la ausencia del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien resolvió bajarse de la videoconferencia y dar a conocer más tarde un comunicado con la posición de su partido.

Indican una actitud distinta, quizás tomando nota de las protestas callejeras y banderazos

“Pensé que cuando anunciáramos su intervención (de Vicentin) todos iban a festejar”