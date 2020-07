La vuelta del Ahora 18: sería con tres meses de gracia y reducción de IVA

En su objetivo de volver a incentivar el consumo, en el Gobierno analizan por estos días impulsar la compra con créditos a través del programa Ahora 18, que traería fuertes novedades: tres meses de gracia y reducción de IVA por rubros.

Es decir, de concretarse, las cuotas de compras de julio se pagarían a partir de noviembre, mientras que la última, en abril del 2022.

La idea es también que haya beneficios para los bancos emisores de las tarjetas de crédito, mientras piden control sobre las tasas finales, que los comercios, dicen, no respetarían.

Así, la iniciativa es hacer una suerte de Ahora 21 aunque en realidad sería llevar el Ahora 12 a un Ahora 18, y hacerlo con tres meses de gracia, de modo que la primer cuota, comprando este mes, se pague recién en noviembre y la última en abril del 2022.

Según trascendió y da cuenta el diario El Cronista Comercial, para incentivar aún más las más que alicaídas ventas, la idea es aplicar una reducción del IVA, que puede llegar a cero en los sectores más castigados, como el caso de los electrodomésticos.

“Es el esquema de trabajo, no está oficializado ni implementado todavía. Lo del IVA también lo están trabajando pero no está cerrado. Estamos pensando en sectores específicos, no algo generalizado”, advirtieron fuentes oficiales.

Adelantaron también que lo deberá resolver mañana el Gabinete Económico, que integra también el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce.

AHORA 12

Mientras, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció días atrás que se relanzará con beneficios adicionales el programa Ahora 12, que venció el 30 de junio.

“Vamos a relanzar Ahora 12 con algunos beneficios adicionales. Tenemos que recuperar la relación salarial para que haya consumo”, anticipó el funcionario nacional.

Según trascendió, estas ventajas que se suman estarían relacionadas con:

* Una mayor cantidad de cuotas.

* La posibilidad de que el consumidor pueda comprar y recién comenzar a pagar a los 90 días.

* También se podría incluir una rebaja de la tasa de interés, la que actualmente llega al 20 por ciento.

El relanzamiento está vinculado a pedidos de la cadena textil, indumentaria y calzado, y que fueron presentadas al Gobierno semanas atrás, cuando le dieron un plan de reactivación para su respectivo sector.

A través de Ahora 12 y Ahora 18 también se pudieron financiar televisores, línea blanca, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tablets, materiales para la construcción y colchones. Indumentaria, calzado y marroquinería, muebles y juguetes entre otros.

“Vamos a trabajar fuertemente en programas de recuperación de consumo y nos focalizaremos en la recuperación del empleo con un programa con beneficios regionales y parques industriales”, dijo, además, el ministro.

En este sentido, también se refirió al programa para el Trabajo y la Producción, el que se acaba de prorrogar.

“Continuamos con el programa de ATP en las zonas que están bajo aislamiento. Con respecto a abril, hubo un incremento en la actividad productiva industrial, con cierto límite”, afirmó.