El platense que lleva cuatro meses tratando de volver desde Lima

Carlos Montoya decidió celebrar su jubilación con un viaje a Perú para visitar familiares y amigos. Se fue a mediados de enero con una valija y muchos sueños por cumplir. Nunca imaginó que su regreso, previsto para mediados de enero, se iba a postergar cuatro meses. Esta es su historia.

"Salí de Buenos Aires el 19 de enero y tenía fecha de regreso el 15 de abril. Cuando me enteré del problema del coronavirus quise regresar antes y adelanté mi pasaje. Incluso Aerolíneas Argentina me cobró 75 dólares para la reprogramación. Pero me dejaron varado acá", relató este platense de 66 años que entiende que su situación no es tan angustiante como la de otros compatriotas porque tiene la casa de un familiar para vivir. Pero necesita y quiere regresar a La Plata.

Montoya tiene problemas de salud y un seguro médico expedido en La Plata antes del viaje, pero reconoce que ahora ir a un centro de salud en Lima es tarea imposible. "Una internación por COVID de 15 días en una clínica de acá puede salir hasta 55 mil dólares. Soy factor de riesgo y por eso tengo miedo y la necesidad de volver", reclamó.

"Los remedios también son carísimos y yo tengo que tomar todos los días. Ahora mismo los estoy pagando de manera particular y se me hace difícil. Además estoy tramitando mi jubilación y esto me complicó todo. Además tengo estudios médicos programados que debo hacerlos.

"En Facebook armamos un grupo de argentinos. Algunos necesitan comida y ropa. La están pasando muy mal. Y encima se está corriendo la bola que no habrá más vuelos de repatriación. No tenemos una definición de cuándo y cómo podremos volver", continuó desde la capital peruana, una de las ciudades del mundo más castigadas por el coronavirus.

Según Montoya son 1808 los argentinos en Perú, según el último censo de la embajada argentina aquí. "Muchos la estamos pasando mal y necesitamos que alguien nos escuche".