Andy Kusnetzoff contó cómo lo afectó el Covid-19: "Es como tener el cuerpo cagado a palos"

El resultado positivo de coronavirus de Andy Kusnetzoff sacudió a la TV. El propio conductor había contado en su programa radial "Perros de la calle", que se emite por Radio Metro, que que se había hecho el hisopado y que le había confirmado que se contagió de la enfermedad, por lo que fue internado en una clínica porteña.

Hoy, Andy contó cómo transitó los días contagiado de Covid-19. Si bien dijo que aún persisten algunos síntomas y que se lo notó hablando de forma pausada, reveló que “ayer me dieron de alta del Sanatorio. No volví a casa todavía, estoy en un departamento terminando la cuarentena. Me quedan 10 días para poder estar con Flor (su mujer) y con Elena (su hija), así que acá estamos esperando”.

Luego agregó que “me acerque al Sanatorio de la Trinidad a testearme. Fui y si tenía el virus irme a hacer la cuarentena a mi casa, pensé. Y mi doctora, Jimena Serra, me dijo: ‘Con esta tomografía no te puedo dejar ir’ y cuando me lo dijo fue un momento difícil. Fue complicado. Tenía una neumonía bastante grande”. Y fue más allá con su relato: “Aparentemente este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese personaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”.

En cuanto a lo que debió sufrir por la enfermedad dijo: "Es como tener el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxigeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxigeno tenés porque si bajas de un número te tienen que dar oxigeno y terminas con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeoras. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”.

Por último resaltó que "es difícil. Yo tengo un gran poder de adaptación, pero es difícil. Me entregué ahí, a una habitación en la que entré un día y no abrí la puerta hasta una semana después que salí. Si entran médicos, muy poco, pero vos como paciente no salís de ahí para nada, estas solo, sin hablar con nadie”.