El dólar "blue" llegó a 136 pesos y las acciones argentinas subieron 8% en Wall Street

La cotización del dólar para la venta al público cerró en $75,86 en promedio, con un incremento de 20 centavos respecto de ayer, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, el valor de la divisa marcaba una caída de 1,9%, hasta los $ 114,74.



El dólar MEP también operaba en baja, en este caso de 2,4%, y se negociaba en $ 111,68 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó hoy seis centavos y finalizó en $ 71,84.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, culminó la rueda en un valor final de $ 98,62.



El denominado dólar informal o “blue” se negociaba con un incremento de tres pesos, a $136 por unidad.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que, al igual que en la jornada previa, la de hoy fue una rueda de bajo volumen de negocios, en la que la divisa estadounidense operó alineada con el valor de venta fijado por el Banco Central (BCRA).



El especialista aseguró que la demanda se mostró “algo más activa” y estimó que el BCRA habría tenido hoy un saldo negativo cercano a los US$ 20 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 178 millones y se registraron US$ 40 millones en el sector de futuros del MAE.

SUBIERON LAS ACCIONES

Las expectativas de lograr un acuerdo exitoso con los tenedores de bonos impulsan en esta jornada a los principales activos. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban alzas de hasta 8,5% en el caso de Loma Negra, mientras que el Merval opera a contramano de Estados Unidos y sube 2,6%.

Además de Loma Negra, las ADRs que presentan mayores subas son Cresud (7,1%), Transportadora Gas del Sur (5,4%) y Banco Francés (5,4%). En tanto Mercadolibre registra pérdidas de 1,7% y Tenaris de -0,7%.

Por su parte, este jueves el índice S&P Merval gana 2,6% a 49.920 unidades. El panel de la bolsa porteña lo lideran BBVA con 4,56% y Grupo Supervielle con 4,30%. En sentido opuesto, Sociedad Comercial del Plata y Cablevisión Holding son los únicos papeles que muestran pérdidas de -1,09% y -0,10%, respectivamente.

En cuanto al riesgo país, el indicador elaborado por el banco JP Morgan para medir la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, hoy cede 2,4% hasta los 2.218 puntos básicos.