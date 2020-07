Otra vez tiros en zona caliente de Romero: le apoyan un arma en la cabeza a nena de 11 años

Vecinos de 523 y 165, en un área de Melchor Romero que en los últimos tiempos se ha convertido en una verdadera zona de guerra a raíz de violentos enfrentamientos armados, volvieron a estar con el corazón en la boca en las últimas horas.

Es que dos sujetos que se movilizaban en motocicleta irrumpieron en la casa de una familia con intenciones de matar a uno de sus miembros. Se trataría de un joven llamado Jonas por quien los malvivientes preguntaron antes de emprender una brutal agresión.

Fuentes policiales no descartan que podría tratarse de un problema entre grupos juveniles de los que ya se tiene conocimiento en la zona y a los que se vincula con otros episodios como la muerte de una jovencita en mayo último (quedó en medio de una balacera) y recientemente las graves heridas sufridas por otra chica que recibió un balazo que podría dejarla inválida.

La madre del joven al que todo parece indicar que "fueron a buscar" contó que "mi hijo estaba en la puerta de casa charlando con su tío Pocho y en ese momento para una moto y le preguntan quién era Jonas. Cuando dijo que era él el tipo le gatilló tres veces pero las balas no salieron, recién salió el cuarto tiro".

La mujer contó que "mi hijo salió corriendo para el fondo para buscar un palo o algo para defenderse y el tipo lo siguió por la casa de mi hija. Me pateó la puerta, me empujó y amenazó con el arma a mi nietita de 11 años. Le apuntó a la cabeza a la nena y le preguntó dónde estaba mi hijo".

"Entraron hasta la pieza de mi nieta, yo les decía que a mi hijo no le hagan nada. Me empujó contra el ropero y se fue. Había otro esperándolo en una moto. Yo me desmayé. Vino mi vecino policía pero no pudimos agarrar al maleante", dijo.

La mujer consideró que el agresor "fue mandado por alguien".

El caso podría tener vinculaciones con los últimos hechos de violencia entre barras que se vienen dando en la zona de los barrios Don Fabián y Santa Ana, en Melchor Romero, estimaron fuentes policiales aunque todavía no existen certezas sobre la naturaleza del episodio.