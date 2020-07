Entró en la casa de dos vecinos y a uno lo retuvo bajo amenaza con la policía en la puerta

En el sector de Villa Elisa donde en las primeras horas de ayer un ladrón asaltó y colmó de miedo a vecinos de dos viviendas contiguas, cuentan que el joven detenido -igual que algunos integrantes de su familia- tienen antecedentes penales y ya les robaron “a casi todos en los últimos años”. Tanto lo conocen, que la mayoría de los frentistas lo llaman por su apodo- “El Gitano”- al tiempo que mencionan que “la semana pasada ya había intentado entrar en la casa de una señora”. Y ahora volvió a hacer de las suyas.

En la esquina de 422 y 4 sorprendió a las 2.30 de la mañana de ayer a su dueña, a quien le robó dinero y celulares, pero a su vez causó varios destrozos.

No conforme con eso, se coló en la vivienda de una pareja que vive en 422 entre 4 y 5, donde ató al propietario con precintos y también lo despojó de dinero y elementos de valor, contaron las víctimas y fuentes oficiales.

Finalmente la Policía fue al lugar y, tras rodear la manzana, pudo arrestarlo cuando procuraba escapar por los techos.

“MIRAME BIEN LA CARA”

Ayer a la tarde, este diario fue al barrio de los damnificados y obtuvo el testimonio de Cecilia (62), la primera víctima del asaltante. “Para entrar en mi casa rompió con un machete la puerta, sin importarle que los golpes pudieran alertar a vecinos. Estaba con un buzo con capucha que le cubría la cabeza, con un barbijo y zoquetes de lana que usó como guantes. Al verme muy asustada, me agarró la cara con sus manos y me dijo `mirame bien la cara, no te voy a hacer nada´. Pero yo estaba muerta de miedo, sobre todo porque lo noté muy drogado”, dijo.

Recordó luego que el intruso “quería dinero y se puso a buscarlo por todas partes”, especialmente en el dormitorio de Cecilia, donde destrozó parte del placard con esos fines.

El delincuente permaneció allí media hora, hasta que se percató de que no había más para robar y escapó con 60.000 pesos y tres celulares, diciéndole a la víctima “te dejo tranquila, me voy”.

Para entonces, los ruidos que hizo el asaltante habían despertado o puesto en alerta a varios vecinos que no dudaron en llamar al 911. Encima, casi en simultáneo se disparó la alarma de la vivienda lindera a la de Cecilia, de modo que personal del Comando se dirigió al lugar. Tocaron el timbre en la casa de la alarma y fueron atendidos por el dueño, de 53 años, quien les dijo que no pasaba nada. Lo que en realidad pasaba era que “detrás suyo, fuera de la vista de los policías, el mismo delincuente que me asaltó lo estaba apuntando con el arma”, explicó Cecilia.

La intervención de esta mujer fue clave en el final de la historia, ya que al ver que los policías emprendían la retirada ella les hizo señas y les contó lo que acababa de pasarle. Los oficiales sospecharon que el ladrón podría estar escondido en la casa a la que habían ido. Y no se equivocaron.

“El que me asaltó, al igual que a mis vecinos, vive a 4 ó 5 cuadras de casa. La Policía contó que ya lo detuvo 10 veces”

Cecilia (62)

Una de las vecinas damnificadas

Para entonces el asaltante ya les había sustraído a los dueños 30.000 pesos, una notebook y dos cámaras digitales, y, sabiéndose cercado, apuró la fuga. “La Policía actuó muy bien -reconoció Cecilia-; enseguida rodeó la manzana, hasta que descubrieron a este pibe escondido detrás de un arbusto en el frente de la casa de un vecino”, a donde llegó saltando techos.

Según la mujer, en la casa de su vecino también entró por el fondo y rompiendo una puerta que comunica con el interior. “Al hombre le ató las manos con precintos y le dio un golpe en la cabeza, aunque sin lastimarlo”, apuntó, mientras que la esposa estaba en la cama. “Este pibe y su familia -agregó - vive a 4 o 5 cuadras de casa. La Policía dijo que ya lo detuvo 10 veces, desde que era menor”.

OTRO RAID EN ARTURO SEGUÍ

Por otro lado, al menos dos delincuentes armados asaltaron un par de casas en Arturo Seguí y escaparon, antenoche. El primer hecho fue en 429 y 136, donde le dieron un culatazo al dueño, además de apoderarse de objetos de valor y plata. El otro golpe lo cometieron en otra vivienda de 430 y 137, se informó.