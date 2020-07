EL DÍA en las playas de Alicante: cómo se vive la pandemia allí

En el Ciclo #PlatensesPorElMundo EL DIA viajó hasta Alicante, para charlar con Jorge Lamberti, un platense por adopción que lleva más de una década en España. Y varios de ellos en esta ciudad sobre el Mediterráneo.

Nacido en Necochea pero formado en La Plata, estudió profesorado de educación física en la UNLP y jugó varios años al rugby en la Superior del Club Universitario. Ahora tiene comercios en Alicante mientras entrena un equipo de rugby de la dicha ciudad.

"El uso de mascarilla volvió a ser obligatorio en Alicante, pero no así en la playa. Todos los veranos entrenamos aquí porque buscamos talentos para el resto del año", contó de su vínculo actual con la ovalada.

Dijo que el COVID no pegó tanto en esa ciudad como así en Madrid o Barcelona, y que actualmente hay algunas restricciones pero no tantas como hace dos meses atrás. "Los comercios que no se fundieron están abiertos, en los restaurantes hoy se permite todo", reveló al tiempo que mostró en vivo cómo estaban bailando en un bar en la playa.