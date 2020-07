"Ojalá se contagien", el tuit de un intendente bonaerense que generó polémica

"Ojalá se contagien los que hablan pero no hacen", fue el mensaje escrito en su Twitter por el intendente de Chivolcoy, Guillermo Britos, que desató un gran revuelo en dicha ciudad bonaerense.

"Mientras otros critican y desaparecieron el 20 de marzo del hospital Municipal, la doctora Mangino no solo trabaja ad Honorem en la carpa sanitaria, sino que controla casos positivos en ex Clínica El Carmen. Gracias DOCTORA. Ojalá se contagien los que hablan pero no hacen", escribió el jefe comunal, quien luego explicó que el mensaje pretendía decir que los que no estaban haciendo nada "se contagien" del accionar de la profesional citada.

Pero muchas personas entendieron que Britos deseaba que se contagien de COVID-19, entre ellas, las de la Diputada Provincial del Frente de Todos, Nora Salbitano. "Lamentable y vergonzosa manifestación de deseo del Intendente Guillermo Britos. Mientras un país entero padece y el Gobierno abocado a nuestro cuidado", escribió.

El intendente no se quedó callado y, citando el tuit de la diputada, respondió: "Diputada, lamentable es que usted en 4 meses de pandemia no se haya acercado UN DÍA a trabajar y sólo se haya sacado fotos entregando viandas con la leyenda de Kolina. Recupere la dignidad y no mienta. Mi twiter es claro, salvo para los carroñeros y mentirosos. No le piden tanto".

Diputada, lamentable es que usted en 4 meses de pandemia no se haya acercado UN DÍA a trabajar y sólo se haya sacado fotos entregando viandas con la leyenda de Kolina. Recupere la dignidad y no mienta. Mi twiter es claro, salvo para los carroñeros y mentirosos. No le piden tanto. https://t.co/7rUzPWVSSS — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) July 28, 2020

Y luego agregó: "Ojalá se contagien de la solidaridad y de las ganas de trabajar dije, la mala interpretación por error se entiende, por mala fé no. saludos".