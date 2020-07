En una movida solidaria, darán de comer langostinos a unos 2500 platenses

El Cecim (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) La Plata hará este fin de semana una nueva acción solidaria. En este caso se encargó de coordinar la donación de una gran cantidad de langostinos para entregar en los barrios más necesitados de la Ciudad. Es por eso que esta mañana ya contabilizaron que recibieron 250 kilos de langostinos, 200 kilos de arroz, 200 kilos de verdura y 50 litros de aceite.

"Este fin de semana, en comedores comunitarios y ollas populares, 2500 platenses van a comer el mejor langostino de nuestro Atlántico Sur. El CECIM viene colaborando con estos comedores y coordinó la donación para que llegue a los barrios de la ciudad", expresó la entidad en sus redes sociales.

En su mensaje aseguró que "es necesario señalar la importancia que tiene la ingesta de productos de mar en la salud y el crecimiento de nuestros chicos", al tiempo que advirtió: "Es inaceptable que sigamos alimentándolos a base de harinas, mientras exportamos el 90% de lo que pescamos y descartamos 300.000 toneladas al año de la mejor proteína animal".

Bajo el lema "a los argentinos no les gusta el pescado. No hay soberanía sin pesca soberana", los ex combatientes llevarán a cabo esta movida solidaria y esta mañana ya empezaron a poner manos a la obra.