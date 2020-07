Nacieron trigemelas, un caso que se registra cada 200 millones

El sábado pasado, en una clínica de Lomas de Zamora, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski tuvieron trigemelas. La flamante madre, de 35 años, dio a luz a tres niñas que nacieron con un peso promedio de un kilo y medio, y su caso representa una verdadera excepción: tanto que embarazos como los de ella se dan uno cada 200 millones.

El caso de las trigemelas Delfina, Victoria y Julieta, por su rareza, despertó la curiosidad de la comunidad científica y su historia viene recorriendo las redes en los últimos días. El parto fue programado a través de una cesárea y se desarrolló mayormente con normalidad: solo una de las bebas tuvo una pequeña complicación respiratoria que se superó rápidamente.

Vanina Catalá Ortmann, como se dijo, dio a luz el 25 de julio, mientras transitaba la semana 32 de su embarazo. Las niñas, por ahora, permanecen en el servicio de neonatología donde sus padres -ambos docentes- pueden ir a visitarlas entre tres y cuatro veces por día.

IDÉNTICAS Y DIFERENTES

Las trigemelas son idénticas en el aspecto genético. La diferencia que las caracteriza de los trillizos es que provienen de la fecundación de un solo óvulo por un espermatozoide. Por su condición, explican los especialistas, los riesgos durante el nacimiento son mayores a otro parto. Por lo tanto, podrían presentar problemas de oxígeno o que los fetos compartieran arterias.

En el caso de Vanina, según detalló Marcelo Rey, especialista en obstetricia y en ginecología y el encargado de asistir el parto de las trigemelas, comenzó “con una hipertensión, algo totalmente habitual, pero nos obligó a programar una cesárea. Por suerte el resultado fue excelente”.

Según la explicación de María Inés Visco, en tanto, obstetra y especialista en diagnóstico prenatal que atendió a Vanina, “se trata de un embarazo monocorial triamniótico, lo que significa que las tres niñas son genéticamente idénticas. Por lo general, uno aprende estas cosas en la universidad, pero después es muy difícil encontrarlas en la vida real, sobre todo cuando se dan de manera natural como en esta pareja”.

De acuerdo a la explicación de la especialista, este tipo de embarazos múltiples se producen cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y queda dividido en tres en la primera etapa de gestación. Como resultado, los bebés comparten la placenta y todas las características físicas, entre ellas, el sexo y el grupo sanguíneo”.

La primera en nacer fue Victoria, a las 10,02 horas. Un minuto después, a las 10,03 horas, llegó Julieta. La última en nacer fue Delfina: el reloj marcaba las 10,05 horas. “Fue todo tan rápido que, en ese momento, no tuve ni tiempo de ponerme nervioso. Después, cuando me reencontré con Vani en la habitación, me empezaron a caer las fichas. Llegamos dos y ahora somos cinco”, cuenta Leonel, todavía conmovido.

Victoria, Julieta y Delfina nacieron con 32 semanas de gestación y pesaron 1,560 kg; 1,630 kg; y 1,490 kg y son genéticamente idénticas. “Una sola hizo una complicación respiratoria, pero la superó rápidamente. Están las tres muy bien y sin ningún tipo de asistencia”, aseguró Marcelo Rey.

Acerca de la excepcionalidad del embarazo gemelar triple (como se dijo, se da uno cada 200 millones), el obstetra advierte que, si uno habla con cien colegas, “lo más probable es que ninguno haya asistido un caso así. No creo que vuelva a ver otro en mi vida”.

“Se trata de un embarazo en el que las tres niñas son genéticamente idénticas”