Alertan que los recuperados pueden volver a infectarse

El subsecretario de Promoción de Salud de Chaco, Atilio García Plichta, afirmó ayer que los enfermos de coronavirus que se recuperaron “pueden volver a infectarse en esta pandemia porque la inmunidad no es estable en todos los casos”.

Según detalló, “la inmunidad no es la misma en toda la población afectada por la COVID-19”, y señaló además que hay indicios de que “el 95 por ciento puede volver a contraer el virus porque la inmunidad adquirida es de solo tres meses”. En ese sentido, afirmó que ese tipo de situaciones se puede deber “al riesgo de pérdida de la memoria inmunológica”, y describió dos casos de trabajadores de la salud que “se volvieron a infectar después del alta médica”, mientras que “solo el 5 por ciento podrá contar con inmunidad estable”.

Ante esta situación sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, García Plichta dijo que “es evidentemente necesaria una vacuna segura y efectiva para que la población que padeció la enfermedad no vuelva a infectarse”.

Por otro lado, mencionó los casos de quienes tuvieron la enfermedad sin síntomas y que “ahora están sin inmunidad” y que por esta situación “están frente a la posibilidad de que puedan volver a infectarse, adquiriendo el coronavirus por segunda vez”. A su vez planteó que la donación de plasma de parte de personas recuperadas “es muy importante y debe extenderse en la población afectada porque los anticuerpos no se mantienen por mucho tiempo. Es necesario cumplir con el protocolo de prevención para evitar la enfermedad utilizando el barbijo o tapaboca, manteniendo el distanciamiento social y evitando la circulación porque por ahora no hay otras alternativas sanitarias para eludir al coronavirus”. Por último, Plichta consideró que “hasta que haya una vacuna de comprobada efectividad habrá que cuidarse porque la inmunidad adquirida no es para siempre”.