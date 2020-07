Dreer recibió el alta tras dar positivo de coronavirus

El zaguero de Defensores de Cambaceres, Diego Leandro Dreer, recibió el alta médica tras permanecer 14 días de aislamiento por su caso positivo en coronavirus y la semana próxima podrá retornar a la actividad física, aunque con movimientos de menor intensidad en los primeros días.

Tras conocerse el okey médico, Dreer manifestó: “Por suerte ya no tengo síntomas, me siento bien y recibí el alta médica. La semana próxima me sumaré a la rutina que venimos haciendo con mis compañeros vía Zoom pero los primeros días serán de manera más leve, hasta recuperar toda la fuerza”.

El defensor central, que vive en Berazategui, destacó que “lo primero que sentí fue desgano, no tenía fuerza para moverme y el cuerpo me pedía estar en la cama. Así fueron los primeros 4 o 5 días, luego pedí el sentido del gusto y el olfato por completo. Ahí decidimos hacer los estudios y me dio positivo”.

Sobre como contrajo el virus contó: “Vivimos en una casa junto a mi mujer y mis hijos que está comunicada con la de mis suegros, y supongo que el contagio lo tuve de mi suegra. Lo importante es que ya estamos bien y sin secuelas”.

“Me mantuve aislado en mi casa, para que tanto mi señora como los nenes no tuvieran inconvenientes. Por suerte no se contagió ninguno y ya podemos hacer una vida normal, y de a poco volveré a entrenar”, añadió el futbolista

Dreer agradeció a la dirigencia de Cambaceres y al cuerpo técnico, que encabezado por Rubén Agüero: “Siempre estuvieron atentos a lo que me pasaba y se preocuparon por mí en todo momento”.