Nick Garnier: jugó en Newell’s, brilló en “Violetta” y ahora “perrea”

Con sinceridad confiesa Nick Garnier que tras haber tocado el cielo con las manos con “Violetta” (2012-2015), lo que vino después, sin el soporte de esa maquinaria que lo respaldó en cada paso, no fue fácil. Sin embargo, esa “desprotección” le sirvió para abrir las alas y animarse a volar solo, aventura que hoy lo encuentra ascendiendo dentro de la música urbana.

El rosarino, que llegó a la tevé en 2008 de la mano de Cris Morena en su suceso infanto juvenil “Casi Ángeles”, primero, y de la sitcom “Bella y Bestia”, después, acaba de lanzar en las plataformas musicales “El Perreo”, canción que llegó acompañada de un video que fue filmado entre Medellín y Rosario.

Con este tema, el joven que en su pasado como futbolista fue parte de las inferiores de Newell’s Old Boys, una faceta de la que se alejó por encontrarse con que no siempre el mejor se ganaba el lugar del titular (ver aparte), Garnier consolida la tendencia que había comenzado con “Mi cabeza” y sigue explorando sonidos latinos, desde la cumbia hasta el reggaeton, con los que se había encariñado en su residencia en Miami, la ciudad que eligió para probar suerte hace cinco años cuando en Argentina se empezaban a apagar las luces de la fama.

Porque “no fue fácil”, reconoció Nick, en diálogo con EL DIA, lo que llegó después del suceso internacional. “Porque no es lo mismo cuando estás viviendo un éxito, que todo el mundo te busca, interesado en lo que estás viviendo porque estás en el pico máximo de tu carrera, súper expuesto, que lo que pasa después de eso. Cuando te quedás sin esa estructura, sin ese estandarte como lo era Disney, una espalda donde apoyarte y donde tener la posibilidad de mostrar el talento, se hace más difícil porque uno tiene que salir a buscar nuevas formas de poder financiar su vida artística”, manifestó.

“El después de ‘Violetta’ no fue fácil. Fue un desafío grande porque uno empieza a volar solo, hay que golpear puertas ”

En este sentido, consideró que “fue un desafío muy grande, porque uno empieza a volar solo y todo es más difícil, hay que golpear puertas, pero sin duda la adrenalina y la experiencia de vivir eso fue algo muy lindo. Uno toma las propias decisiones de su carrera y no tenés que esperar a nadie y eso a mí la verdad que me encanta, porque está bueno no depender de nadie”.

A paso firme, Nick encuentra su lugar en la música y, en este marco, acaba de lanzar su nuevo single (que será parte más adelante de su primer álbum, del que este año se conocerán dos temas más) en un momento pandémico que, ciertamente, no es el ideal pero que trae algunas ventajas.

“Es difícil este marco pero está bueno porque la gente escucha más música, porque no hay mucho para hacer, y la música, aún cuando las demás posibilidades de cosas para hacer se van agotando, es algo que nunca deja de sonar”, reflexionó Garnier, amante de las formas tradicionales de contacto, del cara a cara, con las que entiende todo se transmite de una forma más natural y real.

“Prefiero estar enamorado que estar de picaflor, el amor te hace ver la vida mejor”

Al igual que la historia que cuenta “El Perreo”, que delinea a una persona que está dispuesta a dar todo por amor, Nick respira por este sentimiento que, según él, mueve montañas. “No me reservo nada, soy una persona muy transparente, no tengo grises, es blanco o negro. Y trato siempre de ser real, original y para mí el amor es el motor que mueve el mundo: prefiero estar enamorado que estar de picaflor, porque el amor te transmite y te hace ver la vida mucho mejor”, remarcó.

A los 32 años, después de una década súper intensa, en tanto exposición, Nick tiene ganas de dar un paso más en su vida y sueña con formar una familia propia, un proyecto a futuro no tan lejano en el que se ve viviendo en Europa, aprovechando las posibilidades que el hecho de haber sido parte de una serie como “Violetta”, que se vio en más de 120 países, le dio.

¿Tuvo miedo el rosarino de que lo encasillen en este papel al que le puso el cuerpo durante tres años? Sí. “A veces es complicado desprenderse de un personaje que interpretaste durante tanto tiempo y poder demostrar otras facetas. Pasa mucho que hasta que no hacés otra cosa que pueda revalidar o superar eso, te tienen ahí: etiquetado”. En su caso, la música le sirvió para sacarse del cuerpo a Andrés, el mejor amigo del novio de Tini Stoessel, la protagonista de “Violetta”.

LA CUARENTENA

La cuarentena lo agarró recién llegado al país, en Buenos Aires, donde había alquilado un monoambiente por un mes, listo para afrontar varias semanas de intenso trabajo relacionado con la música, que, lógicamente, no pudo realizar. En esas cuatro paredes, pasó los primeros 70 días de aislamiento, solo, alejado de su familia, con quien se reencontró recién semanas atrás, gracias a un permiso especial con el que pudo viajar al campo familiar de Entre Ríos, donde se oxigenó después de tanto encierro porque “no me estaba haciendo bien psicológicamente”. Ahora está en Rosario, acompañado por sus seres queridos, tratando de atravesar este último tramo de confinamiento de la forma más responsable posible.

“Trato de vivirlo de la mejor manera, respeto mucho lo que está pasando, al virus, a la gente de riesgo, por eso trato de cumplir con las normas”, contó Nick, y compartió uno de los momentos más emocionantes de sus últimos días cuando pudo reencontrarse con su abuela, que vive en un geriátrico, ventana de por medio. “Eso fue muy movilizador para mí, pero necesitaba verla, lloramos los dos, nos hizo muy bien”, confesó.

“Estamos viviendo una situación muy difícil pero siempre pienso que de todo lo malo no sólo hay que sacar lo positivo sino también prestarle atención porque deja una enseñanza, un valor agregado muy importante”, reflexionó. Y aunque vivimos en un mar de incertidumbre, y debería “ser Aladino para contestar cómo será el futuro post pandemia”, cree que “esta situación nos enseña también que cuando tenemos todo planeado, viene un cachetazo -en este caso el coronavirus-, y te desacomoda todo”. Para él, en este sentido, es muy bueno dejarse sorprender y adaptarse a los nuevos desafíos que nacen con el andar.