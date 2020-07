El mensaje del Príncipe Harry: "No hay forma de avanzar si no reconocemos el pasado"

El príncipe Harry y Meghan Markle se unieron al Queen's Commonwealth Trust en una conversación sobre equidad, justicia e igualdad de derechos en la que los dos hablaron de sus diferentes crianzas y cómo han trabajado recientemente para aprender más sobre el racismo, a pesar de que Markle lo ha experimentado de primera mano.

"No podemos negar o ignorar el hecho de que todos hemos sido educados y educados para ver el mundo de manera diferente", dijo Harry. “Sin embargo, una vez que empiezas a darte cuenta de que existe ese sesgo allí, entonces debes reconocerlo. Necesitas reconocerlo, pero luego debes hacer el trabajo para ser más consciente ”.

Harry también reconoció la existencia de personas e instituciones que se benefician del racismo sistemático, lo que implica que las 54 naciones que componen la Commonwealth británica han desempeñado un papel al reflexionar sobre el pasado colonial de Gran Bretaña.

"Cuando miras a través de la Commonwealth, no hay forma de que podamos avanzar a menos que reconozcamos el pasado", continuó. "Muchas personas han hecho un trabajo increíble al reconocer el pasado y tratar de corregir esos errores, pero creo que todos reconocemos que aún queda mucho por hacer".

Markle continuó hablando sobre el papel pasivo que juega el racismo en las interacciones diarias y cómo eso podría haber contribuido a que el problema se percibiera anteriormente como menos frecuente de lo que es. "Ni siquiera es en los grandes momentos, ¿verdad? Es en los momentos tranquilos donde el racismo y el prejuicio inconsciente yacen y ... se esconde y prospera ", explicó. "Y creo que son esos matices lo que hace que sea confuso para muchas personas entender el papel que desempeñan en eso, ya sea pasiva o activamente. Pero creo que aún más pasivamente.

La muerte de George Floyd en particular y cómo eso ha provocado un crecimiento en el movimiento Black Lives Matter en todo el mundo ha permitido que Markle y Harry entiendan cuán peligrosa puede ser la complacencia cuando se trata de los pequeños momentos que conducen a una mayor devastación.

"No es suficiente ser un espectador y decir: 'Bueno, no fui yo'. Y eso es lo que creo que se manifestó en gran medida en lo que sientes por la efusión de la gente en torno al asesinato de George Floyd", dijo Markle . "No era que esto no siempre sucediera. Es que ha llegado a un punto crítico en un momento en que la gente simplemente decía: "Suficiente".

La conversación fue parte de una serie en curso dirigida por el Commonwealth Trust de Queen y jóvenes líderes de su red. Se unieron a Harry y Markle para la sesión especial Chrisann Jarrett, miembro del consejo de administración de QCT y cofundador y cofundador de We Belong, Alicia Wallace, directora de Equality Bahamas, Mike Omoniyi, fundador y CEO de Common Sense Network, y Abdullahi Alim, quien dirige la red Global Shapers del Foro Económico Mundial de jóvenes líderes emergentes en África y Oriente Medio.