Platenses advirtieron por micros hasta el tope de gente en el viaje a capital federal

Usuarios se micros que habitualmente se desplazan desde La Plata hacia distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), principalmente a la capital federal, denunciaron hoy que las unidades de la empresa Costera Metropolitana circulan repletas de pasajeros y no se respeta la distancia social.

De acuerdo con los reclamos, desde las primeras horas del lunes las unidades partían con los asientos hasta el tope e incluso con usuarios que viajaban parados en los pasillos.

"No se respeta la distancia social. No se respeta nada. Y esto se produce porque los micros pasan cada vez más espaciados y se llenan fácilmente. Pero nadie les pone un tope, no se respeta la distancia que debe tomarse", manifestaron.

Cabe remarcar que el Ministerio de Transporte de la Nación dispuso un protocolo para el funcionamiento del transporte automotor en tiempos de pandemia en el cual dos puntos centrales disponen que debe respetarse el distanciamiento comunitario y que ningún pasajero puede viajar parado.

Según los usuario, los colectivos "pasan cada 1 hora, entonces se amontona gente y luego viajan repletos".