Kreplak y la Agremiación Médica: “No sé si están encubriendo, pero se le parece”

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cargó ayer contra la Agremiación Médica Platense y dijo que a su entender, defiende privilegios “que no son sanos”. Desmintió que la Provincia haya comprado clínicas privadas –“aunque podría, hacerlo”, aclaró- y definió “como un relato” la supuesta pamización de la obra social de los estatales bonaerenses. Lo mismo dijo sobre la intención de acabar con la libre elección de médicos por parte de los afiliados. “Tampoco existe esa opción”, reiteró en diálogo con EL DIA.

“Cuando uno ve la beligerancia de la agremiación médica, que incluye amenazas de muerte y escraches, no sé si se está encubriendo [a los corruptos], pero se le parece”, sostuvo el segundo del ministro Daniel Gollán.

“Tengo la sensación de aquí hay una confusión muy grande de los roles, situación que se fue naturalizando a medida que pasó el tiempo. El rol del Estado es velar por lo intereses de los afiliados, en este caso, del IOMA, y hay otro rol que es el de los prestadores que le venden un servicio al Estado y que con el tiempo, por la falta de control, o lo que fuere, se terminan confundiendo y pensando que ellos son los verdaderos dueños, cuando los dueños son los trabajadores”, aseguró.

“Hay una confusión rara”, dijo Kreplak. “Y esto no pasa con otros intermediarios o prestadores, como las clínicas, por ejemplo. La lógica es que quien paga prestaciones, audite. Y si cuando uno audita encuentra algo irregular, tiene la obligación de denunciarlo. Ahora, si cuando se alerta sobre las irregularidades, la respuesta es que amenazan de muerte al presidente del IOMA, evidentemente, así no se puede trabajar.

-¿No hubo capítulos anteriores en este conflicto, marcado por el pedido de los médicos de una actualización de sus honorarios, la puesta en práctica de un nuevo nomenclador y el temor al avance de la Provincia sobre el sistema de salud privado, con la supuesta compra de clínicas?

-Eso es un relato. No es la realidad.

-¿La Provincia no compró ninguna clínica?

-La Provincia no compró ninguna clínica, pero además de que podría llegar a hacerlo, esto no tiene ninguna relación con la atención de prestadores.

-Pero da la impresión de que cada una de estas situaciones forma parte del mismo conflicto…

-Para mí, no. El IOMA firmó en enero un nuevo convenio, por lo que con la Agremiación Médica, no había conflicto. El tema del nomenclador tampoco es un tema que se haya discutido. Ahora, según el convenio firmado, la Agremiación tiene la obligación de auditar que sus afiliados cumplan los términos de ese convenio. Los médicos no pueden cobrar más de lo que dice el copago, no pueden presentar prestaciones que son apócrifas y no se puede falsificar la firma de los afiliados. Y cuando el IOMA encuentra que esto sucede, termina dentro de esa ensalada en la que se habla de pamización, lo que no existe como concepto. Tampoco existe la supuesta intención de atentar contra la libre elección de prestadores.

-IOMA denunció penalmente a 12 médicos, presuntos autores de las irregularidades que usted menciona. ¿Cree, entonces, que la Agremiación defiende a los corruptos?

-La Agremiación tiene la obligación de auditar a sus afiliados. En La Plata, por ejemplo, la tasa de uso del IOMA es un 50 por ciento mayor que en el resto de la Provincia, lo que llama la atención. Y si ahí parece que hay una irregularidad, uno hace la denuncia. No se expone que son culpables. Se pide que se investigue. Ahora, si las respuesta desde la Agremiación, son las amenazas, los escraches… no se que están haciendo. No se si están encubriendo, pero la verdad es que lo parece.

-¿La beligerancia a la que hace referencia, la atribuye a una cuestión política o a una económica?

-No lo sé. Creo que hay un grupo que está defendiendo privilegios que no son sanos.

-¿Privilegios económicos?

-Cuando uno escucha a estos prestadores, que son trabajadores, hablar de que son dueños de la obra social, algo raro pasa. Es como si el que le vende los repuestos al Ministerio de Transporte, se considerada el dueño del ministerio. No tiene sentido.

-La caída del convenio, representa un riesgo para los afiliados?

-No, van a seguir teniendo las mismas prestaciones. Lo que cambia es que se elimina la intermediación que se hacía vía la Agremiación. Ahora, los médicos que quieran ser prestadores del IOMA, lo serán directamente a través del IOMA, utilizando la página del IOMA y sus aplicaciones.

-¿Y si los médicos se niegan a atender por IOMA?

-Se pueden negar, de la misma forma en que se pueden negar a atender por otras prestadoras.

-¿Se evalúa una situación de ese tipo?

-El lunes, después de una reunión con la mesa directiva del IOMA, la Agremiación lanzó un paro para el martes. No fue un paro de los trabajadores. Lo que hizo la AMP fue darle de baja a la página a través de la cual se cobran las consultas. Nuestra respuesta fue que los médicos que querían atender, podían hacerlo utilizando la pagina del IOMA y en un solo día, fueron 500 los profesionales que lo hicieron. Es decir, el paro no era tal.

-¿Qué atraso hay en los pagos?

-El 5 de junio se le pago a la Agremiación 90 millones de pesos correspondientes a las prestaciones del mes anterior. Este mes hay cierta demora, pero atribuible a que por la pandemia se está trabajando con el 30 por ciento del personal.

