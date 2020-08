Juanita, picante: “A veces el Presidente parece un vocero”

La mesa de Juanita Viale se ha vuelto particularmente política, y particularmente picante, durante este tramo final de la cuarentena: más suelta, y con la misma lengua sin pelos que caracteriza a su abuela, la nietísima suelta en cada edición opiniones que generan revuelo en las redes (y también, claro, ayudan a calentar la pantalla).

Y este sábado no fue la excepción: en “La noche de Mirtha”, semanas después de poner entre signos de pregunta la continuidad de Alberto Fernández como presidente, la conductora habló de cómo ve al Presidente en su rol.

“Yo creo que la Justicia últimamente está muy...”, dijo, y frenó. “Me iba a ir de boca ya...”, comentó entre risas, pero, de todas maneras, siguió adelante con un punto de vista picantón. “A veces siento que la Justicia es muy cobarde”, disparó, en relación a la prisión domiciliaria que le otorgaron recientemente a Sebastián Romero, conocido como el “prófugo del mortero”.

”A los argentinos nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar. Vos ves que un vicepresidente (por Boudou) que estuvo preso ahora va a cobrar una jubilación honorífica, retroactiva. Muchos que estaban imputados salen... Todo es muy volátil. Siempre hablan de que son un poder muy independiente y tampoco se lo puede cuestionar”, lanzó Juanita, antes de criticar las idas y vueltas de Alberto en relación a la expropiación de Vicentín. “A veces el Presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones”, disparó.

EN LA OTRA VEREDA

Claro que Juanita está parada en la vereda de enfrente, políticamente hablando, a Alberto. Esto, según su propia confesión: “Voté a Macri la última vez y si tuviera que volver a elegir, lo votaría también. No soy macrista, Alberto me gusta mucho, lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás”, le dijo a Estelita hace una semana, en referencia, claro, a Cristina Fernández.

En esa misma entrevista, de todos modos, Juanita repitió su invitación a Alberto a su mesa. ¿Aceptará el presidente sentarse en la mesaza después de estas nuevas y picantes declaraciones de la nietísima?