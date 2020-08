Siguen las complicaciones en Berisso por el cierre preventivo de sucursales del Banco Provincia

El cierre de dos sucursales del Banco Provincia en la ciudad de Berisso, medida adoptada por las autoridades bancarias la semana pasada, seguía causando complicaciones a usuarios que necesitaban concurrir hoy para completar distintos trámites.

Por caso, Nestor Merelli, un jubilado de 86 años, afirmó que "tengo que retirar la tarjeta de débito para cobrar mis haberes, pero como están las sucursales cerradas por tareas de desinfección no puedo hacer nada, no puedo cobrar".

"Hace cinco días que tengo la tarjeta en el banco, pero no la puedo retirar, entonces no puedo cobrar. La verdad es que no sé por qué las sucursales llevan tantos días con las puertas cerradas", manifestó.

En este marco, desde la entidad informaron hoy que un empleado dio positivo de Covid-19 y que en las sucursales se activaron los protocolos correspondientes, por lo que las instalaciones se encontraban restringidas al público.

Se trata de las sucursales ubicadas en la avenida Río de Janeiro y Montevideo, y en la avenida Montevideo y Génova, de la vecina localidad.

La semana pasada de informó que la medida preventiva tiene como objetivo evitar contagios y respetar el protocolo sanitario vigente.

Fuentes oficiales del banco, aseguraron esta tarde que "las sucursales podrían reabrir posiblemente la semana que viene, pero va a depender de lo que defina la autoridad sanitaria. Está garantizado el funcionamiento de la Banca electrónica (cajeros automáticos).

Oportunamente, antes de que se conocieran los resultados de los testeos, aclararon que en ambas sucursales se podrán realizar todas las operaciones por cajeros automáticos ya que los mismos son desinfectados a diario por el personal municipal.

En tanto, indicaron que la atención de los turnos otorgados serán atendidos en las sucursales de la localidad vecina de Ensenada y en la sede del Banco Provincia ubicada en calle 1 entre 60 y 61 de la capital bonaerense.