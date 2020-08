La periferia platense en guardia por las tomas e intentos de usurpaciones

Las usurpaciones no tienen cuarentena. Con el correr de los meses son constantes las tomas o los intentos de ocupación ilegal de lotes. Ayer fue el turno de barrio Aeropuerto, donde denunciaron que hubo gente que llegó a un terreno privado de 609 entre 18 bis y 19 para quedarse en el lugar a pesar de que tiene dueños. A su vez, sigue la dinámica de ofrecer en las redes sociales los lotes usurpados.

Casi todos los días se reciben mensajes en este diario para denunciar un fenómeno que tiene un capítulo cada jornada.

Según precisó ayer un vecino que se contactó con EL DIA, un grupo de 30 personas ingresó a las tierras de 609 entre 18 bis y 19 pasadas las 17 y entrada la noche ya se encontraban “haciendo divisiones y poniendo estacas”.

Sin embargo, si bien algunos patrulleros llegaron hasta el lugar, fueron los propios vecinos quienes se organizaron para impedir la toma. Y pudieron lograrlo.

“Ayer –por el domingo-, cerca de las 17, un grupo de entre 15 y 20 personas intentaron usurpar los terrenos de las calles 18 bis a 19 y de 609 a 610, son unos 40 terrenos que están en venta y pertenecen a una inmobiliaria”, contó uno de los vecinos que se movilizó para evitar la usurpación.

“Primero quisieron meterse en terrenos de 609 entre 18 y 18 bis, que tienen dueños y están construyendo. Pero Los vecinos de esa cuadra los corrieron y vinieron hasta este lado. Y otro grupo de personas también intentaron meterse sobre 19 entre 608 y 609”, agregó y detalló que “primero eran todos hombres solos y más entrada la noche llegaron mujeres embarazadas con bebés y chicos de entre 7 y 8 años”.

Y continuó con el relato, recreando parte de una tarde cargada de tensión con el correr de las horas: “Cerca de las 20 llegó la policía que tomó datos a algunos de los que lideraban la usurpación pero decían que no podían intervenir sin orden judicial. Entonces nos juntamos los vecinos, debatimos y fuimos y les dijimos que se tenían que ir porque los terrenos tienen dueño. No hubo incidentes pero la situación se puso tensa. Cerca de 21:30 llegaron dos patrulleros más y comenzaron a irse. Entonces ahora nos turnamos para controlar y que no vuelvan”.

Asimismo, el vecino comentó qué les decían los potenciales usurpadores en plena discusión: “Ellos decían que tenían la información de que el dueño de los terrenos había fallecido pero en realidad tenían la información equivocada. Querían instalarse por varios meses. Por eso nosotros hicimos lo que pudimos para que se vayan. En esa manzana también hay terrenos alambrados con inicio de edificaciones, que la gente no pudo seguir la construcción por la pandemia. Habían cortado los alambrados y quería ocupar todo. Los que tienen dueños y los que están a la venta”.

UNA ZONA EN ALERTA

Meses atrás hubo otro intento de usurpación en Sicardi y Arana. Los vecinos también se movilizaron, llamaron a la policía y pudieron evitar el hecho antes de que se consolide la toma. Los mismos frentistas habían anticipado que “por la modalidad que utilizan no paran de buscar lotes para tomar y luego los intentan vender en las redes sociales”. La zona está en alerta y el caso de este fin de semana dio cuenta de esa situación.

En el caso que trascendió ayer, los vecinos que hablaron con este diario contaron que escucharon conversaciones entre los intrusos en los que se sugerían quedarse a vivir en el lugar y no venderlos, también indicaron que serían vecinos de esa zona los que habrían intentado ocupar el terreno privado.

“Hay otras intenciones, no se trata de gente que busca un lugar para vivir, arriesgándose a cualquier cosa, sino que tratan de lucrar con el terreno que toman”, contó otro vecino que habló con este medio.

A su vez, admiten que hay gente que “necesita un espacio para vivir, pero no está bien que lo hagan de este modo. Nos da cosa tener que correr a la gente, porque entre los que quieren ocupar hay algunos que seguramente lo necesita”.

Aunque esta vez el tema logró resolverse, los vecinos siguen en guardia para que no se repita el episodio: “El miedo es que vuelvan en algún momento, o que vuelvan armados, estamos viendo cómo conseguir que se patrulle más la zona para evitarlo. Nosotros llamamos a la inmobiliaria para que vengan a alambrar porque tampoco los vecinos podemos arriesgarnos tanto porque se pueden desquitar con nosotros sabiendo que somos del barrio. La denuncia está en la UFI 16 según me comentaron los dueños de los terrenos”, cerró.

Por otra parte, ayer en las redes sociales hubo más publicaciones para ofrecer tierras presuntamente usurpadas. Ayer hubo ofrecimientos de lotes de la zona de Los Hornos, y ofrecían también la modalidad de permuta. Este fenómeno virtual ha crecido en los últimos años y es motivo de preocupación creciente.