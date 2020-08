Tenso cruce entre Espert y Feinmann: "Eso es de facho"

El ex candidato a presidente José Luis Espert se cruzó on el periodista Eduardo Feinmann, quien le remarcó que en la campaña electoral toda la oposición le “hizo el juego a Cristina”. Rápidamente Espert le manifestó que estaba diciendo algo de “facho”.

El periodista siguió yendo al hueso destacando que "fue horrible la cosecha de votos. Dos puntos sacaron", pero el ex candidato retrucó: "¿Te parece? Habiendo empezado en enero, y con todo lo que nos hicieron creo que fue excelente".

Pero lejos de conformarse con la respuesta, Feinmann siguió: "Le permitieron al Gobierno llegar y le hicieron el juego a Cristina".

"¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo?", preguntó el ex candidato y añadió: "¿Qué es para vos la democracia?. Es de facho eso, Eduardo".

"Que me digas que porque yo me presenté Mauricio Macri pierde y vuelve el kircherismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner. Ponete de

acuerdo, si fue magro nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo, la culpa es del muy mal gobierno de Cambiemos".