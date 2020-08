Karina, sin vueltas con Mariana Brey: "Me pareciste muy sexy, te miro con otros ojos"

En la segunda participación en Cantando 2020, Mariana Brey que interpretó "Despacito" junto a Fran Eizaguirre, recibió una picante devolución de parte de Karina La Princesita.

"Quedó muy sexy. Me pareciste muy sexy. Mariana, estoy mirándote con otros ojos. No es fácil ser sexy, pero me gustó verte", le dijo la cantante a la panelista de Los Ángeles de la mañana.

"Fue muy inteligente lo que hicieron hoy porque la hicieron bebotear mucho y entonces quedó bien", dijo la ex de Sergio "Kun" Agüero en referencia a la periodista.