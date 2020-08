La vacuna de Oxford: "La vamos a producir ya, y si no se aprueba se tendrá que destruir"

La fabricación de la vacuna que desarrollan de manera conjunta la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca comenzará sin saber si efectivamente servirá para prevenir el COVID-19, para que en caso que los resultados confirmen su eficiencia pueda ser utilizada de inmediato.

Así lo confirmó Hugo Sigman, CEO de mAbxience biotech Argentina, el laboratorio que tendrá bajo su responsabilidad producir la sustancia activa de la potencial vacuna. "Estamos produciendo a riesgo. Vamos a producir todo a riesgo porque la aprobación seguramente, por sí o por no, estará en diciembre o enero. Pero la vamos a producir ya", aseguró el empresario argentino, cercano al Gobierno.

"Tenemos como objetivo hacer un mínimo de 150 millones de dosis para toda América Latina, a excepción de Brasil (firmó un acuerdo propio). Y si no se aprueba se tendrá que destruir", agregó.

Sigman explicó que la elaboración a riesgo fue una de las condiciones que fijó AstraZeneca "para que no haya que esperar: si se aprueba, se vende, si no, no".

Con relación a cómo fueron las negociaciones que derivaron que Argentina resultara elegida como país elaborador de la vacuna junto a México (hará la parte de envasado) para América Latina, Sigman indicó que fueron conversaciones que se dieron entre privados, sin la participación de ningún gobierno. "AstraZeneca entendía que la mejor fábrica de América Latina era la nuestra. Hicieron todas las inspecciones y consideraciones necesarias. Tenemos bastante experiencia y las instalaciones adecuadas", explicó, al tiempo que agregó que mientras estén produciendo la vacuna estarán abocados exclusivamente a esa labor ya que el coronavirus es un virus vivo, por lo que "hemos suspendido todo el resto de las producciones".

Respecto a la vacuna, Sigman admitió que "tengo mucha ilusión de que esto sea efectivo. Puede ser uno de los modelos más promisorios y probablemente sea la primera vacuna que salga en el mundo".