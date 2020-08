¿Habrá clásicos en la reanudación del fútbol argentino?

Mientras que los dirigentes del fútbol argentino definen cuándo se reanudará la actividad -en un diálogo permanente con autoridades sanitarias- existe otra lucha silenciosa y que despierta mucha polémica: los clásicos que se podrían jugar en una fecha especial.

Ya es de público conocimiento que hay algunos clubes que no quieren saber nada con este partido, porque significa una presión extra para sus futbolistas y porque la TV no paga dinero extra para su disputa. Entonces, ¿por qué deben jugarlo?

Es sabido que no significa lo mismo para Atlético Tucumán jugar un partido contra Talleres de Córdoba que para Central hacerlo con Newell's o para Estudiantes enfrentarse a Gimnasia.

Pero también se analizó en la última reunión lo sucedido en Perú, ya que en la reanudación del torneo local los hinchas de Universitario acompañaron al micro de los jugadores , movilizando miles de personas en pocos metros. La Asociación Peruana de Fútbol decidió suspender el partido y todo el torneo. En nuestro país los dirigentes sospechan que puede suceder lo mismo en esa fecha de clásicos.

Lo concreto es que la situación se resolverá, casi con seguridad, en la próxima semana. Lo que hasta hace unos días era un 70% que se jugasen, ahora la situación cambió drásticamente. Por lo bajo ya son mayoría los dirigentes que dicen no habrá partidos clásicos en el último cuatrimestre del año, cuando se reanude el torneo argentino, que desde marzo pasado no tiene actividad.

¿CÓMO SERÁ EL MICRO TORNEO PREVISTO?

En principio se indicó que los 24 equipos de Primera División estarían divididos en seis grupos de cuatro integrantes, que se enfrentarían de ida y vuelta con una fecha de clásicos. De allí, los dos primeros de cada zona (12) irían a la copa ‘Principal’, mientras que los restantes pasarían a la ‘Secundaria’.

Los cabezas de serie serían Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez, a pesar de los reclamos de Huracán para acceder a este último puesto.

Después, en el segundo copón estarían los platenses Estudiantes y Gimnasia, los rosarinos Central y Newell's, y los santafesinos Colón y Unión. En el tercer copón estarían Aldosivi de Mar del Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero. Y finalmente en el cuarto estarían Argentinos, Lanús, Banfield, Defensa y Justicia, Arsenal de Sarandí y Huracán, que no podría compartir la zona de San Lorenzo.

Tal como ya publicó este medio, aunque no hay documentación firmada los representantes de las instituciones -en un "pacto de caballeros"- aceptarían que los clubes no podrían comenzar el torneo en caso de mantener deudas con otras entidades argentinas por la transferencia de jugadores. La deuda que River mantiene con Godoy Cruz de Mendoza por el traspaso de Fabrizio Angileri, a la que José Mansur como presidente del Tomba hizo referencia, sería uno de esos casos que se trata de evitar, aunque no el único.