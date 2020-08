Argentinos varados en el país, un drama que para muchos aún no terminó

Para muchos se trata de un problema vinculado exclusivamente al comienzo de la cuarentena, pero casi cinco meses después de que se declara el aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue habiendo muchos argentinos varados en el interior de nuestro país que, ya sea por trabas sanitarias o cuestiones económicas, aún no pueden regresar a sus hogares.

Uno de esos casos es el de Ariel Lencinas, que vive en Ushuaia y tiene a sus tres hijos estudiando en Córdoba. Con la extensión de la cuarentena y la finalización del contrato de alquiler que los chicos tenían en tierras cordobesas, decidieron pegar la vuelta pero, al mismo tiempo, adentrarse en un sinfín de trabas que al día de hoy le impiden un normal regreso.

“Primero nos costó mucho adquirir el pasaje de regreso para que vuelvan los tres -contó ayer Ariel desde Ushuaia-, pero lo más indignante de todo es que, si bien nosotros contamos con los medios y recursos para realizar la cuarentena estricta toda la familia en nuestra casa, el gobierno de la provincia cambió las reglas y ahora nos obligan a alojar a nuestros hijos en hoteles dispuestos por las propias autoridades gubernamentales. El tema es que ni siquiera nos dejan elegir hoteles algo más económicos, que los hay, sino sólo los que autorizan ellos...”

Angustiado y sin ver a sus hijos desde enero, Ariel precisó que para subir al avión que los devuelva a su lugar de origen “exigen el voucher del hotel ya abonado en su totalidad. Frente a esto, no nos quedó otra que sacar un préstamo y endeudarnos, ya que el hotel sin comida para los tres chicos nos salió 42 mil pesos. Lo terrible de todo esto es que, de no poseer este voucher, las personas quedan abandonadas por el Gobierno. Hicimos notas y jamás nos responden. Hay casos peores de fueguinos en situaciones de extrema necesidad. Incluso muchas personas de Río Grande que están ahora varadas aquí en Ushuaia, a las que al principio se las dejaba alojarse en cabañas económicas pero ahora dispusieron estos hoteles que, por supuesto, no cualquiera los puede pagar. Es una vergüenza...”

Lo que cuenta Ariel lo replican otras voces. Ayer, por ejemplo, Ana Laura -una fueguina varada desde hace meses en nuestra ciudad por cuestiones de estudio- contaba su caso y señalaba el mismo problema que Ariel: “Nos quieren hacer pagar a nosotros el hotel para estar dos semanas. No se entiende esa locura: a las personas de capital les pagan el hotel para hacer la cuarentena, ¿por qué los ciudadanos del interior no tenemos el mismo derecho? ¿Acaso no somos todos argentinos atravesando la misma pandemia?”

Si bien no se sabe cuántos son ni parecen figurar en las prioridades del Gobierno nacional, son muchos los argentinos que, como se dijo, están fuera de sus ciudades de residencia y aún no pudieron emprender el regreso. En algunos casos por las trabas económicas. En otros, se sabe, por las limitaciones propias de los vuelos de cabotaje que aún no se reanudaron con normalidad.

Sobre esto, de hecho, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, ratificó ayer que por ahora “no se puede hablar de rehabilitación de vuelos de manera normal”.

El funcionario destacó que la habilitación de vuelos “tiene también que ver con las posibilidades de cada provincia de recepcionar a los pasajeros y hacer un seguimiento de los mismos. Todavía estamos en una etapa de cuarentena en la que la movilidad de las personas está restringida solamente a las cuestiones laborales”.

De todos modos, Meoni aclaró que “lo que sí estamos haciendo es autorizar vuelos especiales, para todas aquellas personas que pueden moverse por razones laborales o por haber quedado varado en un lugar lejano a su domicilio”.

Al tanto de estos casos que aún se replican en distintos puntos del país, para el funcionario “la vuelta a la normalidad, como se habla, es cuando exista la vacuna, mientras tanto todo lo que hay que hacer es tomar medidas de protección para que haya vuelos y lo que estamos haciendo y estamos trabajando, es en un protocolo integral para todas las modalidades basado en el cuidado de las personas. No se trata de habilitar un vuelo o no, sino de cuidar a las personas y por eso tomamos decisiones día a día de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia”.

Como tal vez sed recuerde, el mecanismo para los varados dentro de la Argentina fue fijado en la resolución conjunta 3/2020 “Cada jurisdicción provincial y la Ciudad de Buenos Aires deberán abrir y administrar un registro de personas que deseen regresar a su residencia habitual”, indica la medida. Según el texto oficial, “las personas que deseen regresar deberán inscribirse en el registro que habilite la jurisdicción donde tienen su residencia habitual” con los datos particulares, de movilidad, provincia, localidad y domicilio de origen y destino y cantidad de personas que se movilizarán. El procedimiento contempla que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “aprobarán o desestimarán las solicitudes” que se les formulen.