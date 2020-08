“Soy ‘Tete’ Arévalo, me busca toda la policía y vengo a entregarme”

Marcelo Ismael “Tete” Arévalo (35), dueño del apodo con el que la policía identifica desde hace meses a una banda presuntamente especializada en golpes pesados (sobre todo entraderas), se entregó ayer en la comisaría Primera, a donde llegó cerca de las 15.30 caminando solo, vestido con ropa deportiva y la certeza de que no saldrá por un buen tiempo. Tanto, que a sus zapatillas no les puso los cordones.

“Soy ‘Tete’ Arévalo, me busca toda la policía y me entrego para que no me pase nada”, cuentan que dijo apenas entró en esa seccional que eligió porque “es la única en la que no hay corrupción ni arreglo con nadie y sabía que no lo iban a golpear ni maltratar”, explicó a este diario el abogado que lo defiende, Germán Oviedo.

De la vereda de los investigadores argumentan que se entregó “porque se sabía cercado”, sobre todo porque la fiscal Cecilia Corfield “había recibido informes con datos detallados como para solicitar una serie de allanamientos de domicilios y detenerlo” por el delito que le imputan: “Robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”, por un asalto ocurrido el 18 de enero pasado.

Arévalo no quedó alojado en la comisaría Primera si no que lo trasladaron a la Tercera, en Los Hornos, a la espera de que en las próximas horas la fiscal lo indague y se resuelva si sigue preso y dónde.

Antes de ese cambio de sede, varios de los familiares de “Tete” se congregaron a la tarde en la puerta de la comisaría de 53 entre 10 y 11, sin que se produjeran incidentes.

“Ante la peligrosidad del sujeto, desde la Estación de Policía de la Departamental de Seguridad de La Plata se dispuso reforzar la custodia” en las dependencias en las que se encuentre, se informó, lo que incluye el edificio de las fiscalías el día de la indagatoria, sobre todo porque ayer circulaba el rumor de que se preparaba una fuerte movilización con barras de distintas hinchadas y taxistas.

Aunque “Tete” tiene antecedentes penales que emanan de medio centenar de causas, está puntualmente detenido por el asalto que una familia sufrió en los primeros días de este año en su casa de 29 entre 32 y 33. Comparte cargos con su padre Domingo Arévalo -el titular de la Asociación de Taxistas, Peones y Choferes de La Plata que fue detenido el martes- y también con Cristian Martínez Gambini (34), más conocido como “El hombre del Fal”, porque esa fue el arma que usó para resistir el operativo que en junio pasado terminó con su captura (herido de bala) en el barrio La Granja.

Corfield está convencida de que “Tete” y Martínez Gambini eran dos de los cinco ladrones que redujeron a una familia el 18 de enero y, entre amenazas y golpes, se llevaron un botín que se supone millonario.

También sostiene en su acusación que Arévalo padre manejaba la camioneta VW Amarok “de apoyo” que levantó a los ladrones en 135 y 531, después de que abandonaron un Peugeot 208 con el que habían huido de la escena del robo y en el que los peritos hallaron las huellas digitales adjudicadas a Martínez Gambini. Domingo Arévalo fue arrestado el martes por la noche, en un nutrido operativo policial que lo interceptó en 8 y 521, cerca de su casa de Tolosa y de la zona donde viven su ex mujer y sus hijos.

La defensa de “Tete” dispara duras acusaciones contra la fiscal que los investiga y los policías que hicieron los últimos allanamientos, a quienes denunció por “plantar pruebas y robar dinero”, delitos, que, según Oviedo, “Corfield no investiga”. Por eso ya pidió su recusación, que deberán resolver en los próximos días los jueces Eduardo Silva Pelosi y Marcela Garmendia

Esta última está a cargo de una causa por asociación ilícita en la que está imputado el hermano menor de “Tete”, Marcelo “Noni” Arévalo, junto con otros cuatro hombres, dos de ellos de la misma familia: están en pareja con las hermanas de “Tete” y “Noni”, detallaron allegados a la investigación.

Desde la UFI 15 explicaron que “por todas las denuncias que hizo la defensa se abrieron distintas causas”, que recayeron en otras fiscalías, para que las investiguen.

Con respecto a las evidencias que complican a “Tete”, al padre y al “hombre del Fal”, a criterio de los investigadores, “son contundentes”. “El Peugeot 208 de color uva que describieron las víctimas, ese día estuvo estacionado en la cuadra de Arévalo, igual que la camioneta VW Amarok que los levantó cuando abandonaron el auto en 135 y 531”, dijo una fuente judicial. En ese coche fue que hallaron tres huellas de Martínez Gambini. Para la defensa, esos indicios -al menos los vinculados con los Arévalo, son circunstanciales y refutables.

“Noni” no está involucrado en esta causa. Cayó a mediados de julio en una investigación iniciada tras una persecución de un taxi con cinco personas a bordo que terminó en 1 entre 515 y 515 bis, cerca de la base familiar. En el operativo se incautaron, entonces, 530 balas de distinto calibre.

“Tete”, su padre y “El hombre del Fal” están imputados por un asalto en una casa de La Loma