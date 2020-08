Al final la Provincia extendió por sexta vez el plazo de adhesión al canje de deuda

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió hoy el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta día 11 de septiembre próximo, informaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.



Se trata de un canje de deuda en ley extranjera por US$ 7.148 millones por nuevos bonos, con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, junto con la extensión de la vida promedio de los títulos a 13 años.



Los voceros informaron a Télam que las autoridades bonaerenses "han intensificado el diálogo con aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta".



Detallaron, en ese sentido, que en este periodo "se continuará manteniendo conversaciones con los acreedores", a quienes les reiteraron "el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulte sostenible en el tiempo".



Los informantes destacaron que "las conversaciones incluyen un número grande de acreedores y diferentes tipos de deuda, que no tienen una única voz".



El ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, explicó días atrás que desde el Gobierno de Axel Kicillof se estaba trabajando "para llegar a un acuerdo por la deuda bonaerense" debido a que "la Provincia venía con una deuda insostenible a partir de lo que pasó en los cuatro años de (presidencia de Mauricio) Macri y (de la gobernación de María Eugenia) Vidal".



"Hubo una estrategia macroeconómica en general que excedió a las provincias, basada en la toma de deuda. El 84% de la deuda es en moneda extranjera. Eso, sumado a los saltos del tipo de cambio, convirtió a la deuda en insostenible", aseguró López.