Todo encaminado para que Ayala se quede en el plantel de Maradona

Pasaron los meses de junio y julio y no se registraron novedades con respecto a la posibilidad que Víctor Ayala pudiera emigrar. Como se recordará e informáramos en su momento, la Comisión Directiva de Gimnasia habló con los representantes de Ayala y también Brahian Alemán para comunicarles que no podrán hacer frente a sus contratos. La idea es que sus representantes le buscaran club y el Lobo no pondría palos en la rueda para dejarlos ir ya que al volante paraguayo aún le queda un año de contrato y al enganche uruguayo dos años más.

La diferencia radica en que el cuerpo técnico albiazul ya le ha comunicado a Alemán que no lo tendrá en cuenta, cosa que no ocurre con Ayala a quien si les gustaría retener. Los dirigentes Triperos le extendieron permisos a los representantes de ambos jugadores para que los negocien, pero de no encontrar nada, se sentarían a renegociar los vínculos, los cuales están dolarizados descontándose que habrá una rebaja en los números.

En el caso puntual de Ayala, el mediocampista viajó a Paraguay con su familia y todavía está allá. Es más, desde hace algunas semanas se sumó a los entrenamientos de la Selección bajo la dirección técnica del argentino Eduardo Berizzo. Así es que el paraguayo fue y actualmente el único integrante del plantel de Diego Maradona que está trabajando con un grupo y en un predio, ya que el resto lo sigue haciendo de manera aislada en su casa.

El último viernes 31 de julio se cerró la sexta semana de entrenamiento del seleccionado paraguayo, y con ello, también el sexto análisis de COVID-19 al que se sometió el plantel y cuerpo técnico. Muchos se preguntaban si Ayala al regresar a nuestra Ciudad deberá cumplir con la cuarentena y aislarse en su casa dos semanas, y según comentaron desde la representación del futbolista no sería necesario hacer eso al venir de un país sin circulación, y encima tras haberse realizado los estudios todas las semanas en la Selección.

Más allá que exista la posibilidad de volver a entrenar a mediados de este mes, se espera que en los próximos días Ayala regrese a La Plata teniendo en cuenta que su representante no encontró equipo. La idea es que siga en el Lobo. Primero se barajó que sea al menos hasta fin de año, pero en realidad en calle 4 reconocieron que podría quedarse hasta la finalización de su contrato, si es que pulen algunas cuestiones que estarían “más que encaminadas”.

SE VIENE UNA CHARLA CON LA CD MENS SANA

Pero igualmente en breve se dará una charla para hablar estrictamente de lo económico, por que en eso quedaron meses atrás cuando se decidió esto. Si Ayala se quedaba, habría que renegociar el contrato.

De esta manera, Diego Maradona se asegura de seguir contando con la dupla de volantes centrales conformada por Ayala y Harrinson Mancilla. Por otro lado vale recordar, que el colombiano fue expulsado frente Banfield en el último encuentro que se jugó el 13 de marzo pasado antes de que el fútbol parara por el Coronavirus, y necesitará al paraguayo para jugar en el medio. Obviamente falta para saber cuándo será esto.