Otra vez los comercios estuvieron en la mira y hubo una protesta en City Bell

Los comercios de La Plata siguen padeciendo por el delito, ya por asaltos a mano armada o bien con la modalidad de escruches.

Una de las zonas que viene siendo más golpeadas por la inseguridad es City Bell, al punto que hacia el final de la tarde de ayer hubo un grupo de comerciantes y de repartidores de una aplicación telefónica que se agruparon frente a la comisaría décima en reclamo de respuestas por lo que se plantea como una extensa lista de robos.

Fue pasadas las 18.30 y al cabo de un rato de estar en la vereda de la seccional, fueron atendidos. Dejaron sus reclamos por medidas de prevención.

La inseguridad también genera preocupación en otros sectores de la Ciudad. Por caso, en la tarde del viernes hubo un audaz atraco en un local de productores de seguros, donde funciona además una ventanilla de cobro de facturas del sistema “Pago Fácil”. Dos ladrones se alzaron con un suculento botín.

“FUE EN 10 SEGUNDOS”

El asalto registrado en la noche del viernes en uno de los dos kioscos que funcionan en camino Centenario y Cantilo, en el ingreso al centro comercial de City Bell, obró como el disparador de la bronca contenida por varios comerciantes del lugar y que se tradujo en la protesta que hubo en la comisaría.

Un rato antes, el propietario de ese negocio, Mariano Loureiro (35), le contó a este diario sobre el asalto en su local que “fue este viernes, a las 23.10, cuando estaban trabajando dos empleados y llegaron otros tantos en una moto y uno de ellos les apuntó de cerca con un arma de fuego”.

La velocidad y la decisión con la que se desenvolvieron los delincuentes, llevaron a que uno de los vendedores le tuviera que entregar la caja registradora, ante la demanda amenazante de quien empuñaba el revólver.

“Sólo les importó robar la recaudación, que era de 13.500 pesos. Cuando tuvieron la caja, escaparon enseguida en la moto en la que vinieron. Todo duró 10 segundos, por lo que mostró la filmación de nuestra cámara de video”, reveló Loureiro.

También citó que los asaltantes “tenían camperas con capuchas ajustadas a la cabeza y no tenían barbijos”.

Sin disimular su fastidio, el comerciante afirmó luego que “la inseguridad que hay en los comercios de esta zona es terrible, principalmente desde hace dos ó tres meses”.

Enseguida lanzó algunos reproches y al respecto mencionó que “la Policía tardó 15 minutos en llegar, y eso que la comisaría está a 6 cuadras. Vino antes, a los cinco minutos, un móvil de la seguridad privada”.

No fue lo único que lo molestó: “en esta misma esquina hay una cámara Municipal de seguridad, pero me dicen que no grabó las imágenes porque no funciona”.

Lamentó además que “a diario nos enteramos de algún robo en un comercio de City Bell. Se dan a veces con asaltos y en otras ocasiones roban por la madrugada, cuando están cerrados”.

El comerciante también analizó la presencia policial: “de los caminantes no hay ninguno y patrullando, más que nada a la madrugada. Después, no vemos móviles”.

EL ASALTO EN LA LOMA

En la tarde del viernes, la actividad en un local de productores de seguros situado en el barrio La Loma, que además realiza cobranzas por “Pago Fácil”, no difería a las de otras jornadas. Sin embargo, ese día terminó distinto, especialmente para quienes estaban trabajando en ese comercio que está en 38 casi esquina 18.

Un comerciante de la cuadra relató que “el asalto fue alrededor de las 15.30, cuando entraron entre dos y tres delincuentes que primero se hicieron pasar como clientes”.

En tal sentido, quien pidió no ser identificado precisó que, como parte de su estrategia, “al ser atendidos, mostraron como una especie de chequera de pago. Pero se ve que no les creyeron y ahí arrancó todo”.

Informó sobre cómo continuó el episodio: “había un empleado y una empleada. A uno de ellos le dieron un empujón y les dijeron que se trataba de un asalto y que querían que les entregaran todo el dinero”, indicó.

Al preguntársele si conocía lo que sustrajeron los delincuentes, indicó que “se fueron con una cantidad de dinero que desconozco y con varias computadoras”, detalló.

El comerciante que “la Policía tardó más de media hora en llegar, increíblemente, así que no creo que hayan atrapado a estos delincuentes”.

Según consta en la denuncia radicada por los damnificados en la comisaría cuarta, los asaltantes se alzaron con “200.000 pesos que extrajeron de una caja de seguridad y cheques varios en efectivo, más pertenencias personales del empleado que los atendió y las de una empleada”.

El dueño del kiosco asaltado criticó que la cámara municipal de seguridad en su esquina “no anda”

Sobre la mecánica del asalto, se indicó que “primero entró un hombre que manifiesta su intención de abonar un servicio, para luego ingresar de manera violenta otros dos sujetos, uno de ellos con un arma de fuego con la que amenazó al empleado”.

Se consignó que el ladrón armado fue quien enseguida empujó al empleado “hacia el fondo del local”.

Empleado atado

En ese sector, se reflejó en la exposición policial, al empleado “lo dejaron precintado”.

Más allá de los firmes pasos dados por los asaltantes durante el atraco y de haber atado a una de las víctimas con precintos, se aclaró en la denuncia que “no hubo lesionados”.

En esa comisaría se caratuló la causa como “robo” y por el momento nada se sabe acerca del paradero de ese trío de asaltantes.

De todas maneras, los investigadores trabajan sobre las imágenes que pudieron haber captado cámaras de seguridad que existen en esa zona, para intentar identificarlos.