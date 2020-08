Duhalde se arrepintió de sus dichos: "Es muy posible que exagere"

Eduardo Duhalde tuvo que salir a aclarar hoy lo que dijo ayer en el programa televisivo "Animales Sueltos", en donde afirmó que “es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones” legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de golpe de Estado. Intentando poner paños fríos, horas más tarde indicó "que es muy posible que exagere".

“Es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados -en referencia a la cuarentena-. Es muy posible que mi comportamiento no esté diez puntos, es muy posible que exagere, que mi único intento de unir a los argentinos me lleve a decir cosas que me tenga que arrepentir de haberlo dicho”, aclaró en diálogo con radio Mitre.

Pero más allá de esta aclaración, sus dichos siguen generando fuertes rechazos, especialmente del Gobierno Nacional. “Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático", indicó Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, desde la Casa Rosada.

"El grito de ‘Nunca más’ que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después”, añadió el funcionario nacional.

Agustín Rossi, ministro de Defensa, también habló del tema y dijo que es “imposible” un escenario de esas características, además de afirmar que “las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático”.