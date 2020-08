Buscan a Agustín Bravo, un joven desaparecido desde el jueves pasado

Un hombre de 27 años oriundo de Junín es intensamente buscado desde el jueves, cuando salió de su casa ubicada en la zona de San Carlos y se le perdió el rastro.

Su nombre es Agustín Bravo y, según indicó un familiar que habló con este diario, el joven se encuentra en nuestra Ciudad por cuestiones de trabajo pero tras una diferencia con el empleador debió abandonar el lugar, en el que también residía.

"Sin dinero y sin un lugar para vivir, nos avisó que se iba a dirigir a un comedor ubicado en las inmediaciones del Policlínico y que tenía intenciones de regresar lo antes posible a su ciudad" explicó el familiar al tiempo que detalló que creen que se encuentra en situación de calle.

"No tiene teléfono y desde el jueves que no sabemos nada de él. No descartamos que ante la imposibilidad de encontrar algún lugar para dormir se encuentre viviendo en la calle. Y sospechamos que no nos llama por que no debe tener dinero" señalaron.

Fue en este marco que iniciaron una búsqueda en las redes sociales para lograr dar con su paradero.

Los familiares del joven se encuentran en Junín y a raíz de la cuarentena se ven imposibilitados de viajar para poder realizar una búsqueda más exhaustiva.

Es en este marco que solicitan la ayuda la comunidad platense para que cualquier persona que conozca o haya visto a Agustín pueda aportar los datos.

Cualquier información sobre el paradero de Agustín, por favor comunicarse al +5492214231726 o por Facebook al perfil de su mamá Ángela Molina.