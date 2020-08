Científico de Moderna afirma que "algunas personas se enfermarán a pesar de recibir la vacuna"

En la carrera del mundo por encontrar una vacuna contra el coronavirus, se conocen más detalles de los gigantes farmacéuticos que vienen adelantando varios ensayos clínicos.

Al respecto, el médico israelí Tal Zaks, quien es el director científico de la biotecnológica Moderna, le dijo al diario español El País que está “muy contento” de los resultados de su vacuna contra la covid-19, que generó una respuesta inmune prometedora incluso en pacientes de edad avanzada, aunque advirtió que “ninguna vacuna es efectiva al 100 por ciento”.

el experto aclaró que “algunas personas enfermarán a pesar de mi vacuna. ¿Cómo sé que estas personas no han empeorado a causa de mi vacuna? La gente puede empezar a decir: “Ay, Dios mío, me han puesto tu vacuna y estoy enfermo. Tu vacuna me ha hecho enfermar”. Esto no es científico, pero necesitamos datos para poder explicarlo“.

Así mismo, admitió que para que el producto de Moderna sea eficaz necesitará probablemente de la aplicación de dos dosis, lo cual supone un desafío logístico y operativo que “requerirá más recursos”. “Si se necesitan dos inyecciones para deshacerse de esta pandemia, encontraremos una manera de poner dos inyecciones”, dijo Tal Zaks.