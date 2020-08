La mamá de Facundo Astudillo se reunió con Kicillof: "Le dije que tiene un ministro que es un bocón"

La mamá de Facundo Astudillo Castro se reunió con el gobernador Axel Kicillof y durante el encuentro le pidió la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a quien calificó de "bocón".

"Le dije que deje de mentir (por Berni) porque está diciendo cosas que no son", declaró Cristina Castro tras el encuentro con Kicillof, y afirmó que durante la reunión de esta mañana en la Gobernación le señaló al gobernador que "tiene un ministro que es un bocón".

Cristina fue recibida esta mañana en Gobernación y al término, en contacto con la prensa, indicó que se iba "conforme": "Me guardo la opinión del señor Gobernador porque yo le di la mía. No importa la que tenga él porque yo soy ciudadana y tengo derechos. Por eso importa lo que yo tenga para decirle y que capte y tome lo que le estoy diciendo".

"A mi hijo no me lo va a devolver nadie con vida y estoy con eso encima de saber que no pude hacer nada, que no pudieron hacer nada. Pero tampoco quiero que vuelva a pasar, esto no tuvo que pasar y no tiene que volver a pasar. Por eso le dije que cada vez que pase otra vez me va a ver rompiéndole las pelotas, me va a tener al frente", aseguró la mamá del joven que desapareció el 30 de abril cuando se dirigía hacia Bahía Blanca y desde entonces nada se supo de él.

El martes se realizó la autopsia a los restos encontrados cerca de donde fue visto por última vez y la propia Cristina confirmó que le habían adelantado que se correspondían con una persona de entre 22 y 24 años, coincidente con la edad de Facundo, y que habría fallecido por asfixia.

Respecto de lo que fue la reunión con Kicillof, afirmó que "el gobernador se está enterando de muchas cosas recién ahora, como por ejemplo cómo opera la policía de Villarino". "La policía está cebada y son ellos (en alusión a los funcionarios) los que nos tienen que escuchar", agregó, y se quejó que "hay muchas cosas que acá no se sabe del interior".

Consultada sobre el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, la mujer dijo que "debería hacer la denuncia por habernos tratado de narcotraficantes, presentar las pruebas y si no que renuncie. Es una basura de persona".