Cayeron cuatro narcos que repartían droga en una ambulancia

La policía detuvo a cuatro personas que fingían ser médico, camillero y dos enfermeros para repartir drogas a bordo de una ambulancia cuyo origen es también motivo de investigación. El hecho ocurrió en el partido bonaerense de Morón y los acusados simulaban concurrir a visitas médicas para justificar su circulación en la vía pública. El caso no hace más que reverdecer la polémica generada hace algunas semanas con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuando se difundió un video en el que reprendía a trabajadores de esa comuna señalándoles que "yo los tengo que cubrir cuando me están vendiendo falopa con las ambulacias".

El procedimiento policial en Morón estuvo a cargo de la DDI de ese municipío del conurbano bonaerense y que incluyó allanamientos en domicilios de las calles Solarí 2.900; Castañares 743; Humahuaca 2.433;Alcorta 2.474 y Río Gallardo 720, todos de Morón, donde apresaron a los acusados y secuestraron un ambulancia Renault Máster, con la cual distribuían la droga a domicilio.

También se secuestró dinero, armas y dosis de cocaína informaron fuentes judiciales y policiales.

Un jefe policial a cargo de la investigación contó que los detenidos simulaban ser médico, camilleros y chofer que visitaban pacientes,

"Veníamos siguiéndolos desde hacía dos meses y medio por denuncias de vecinos al 911", dijo uno de los pesquisas que participó del operativo,

A bordo de la camioneta se hallaron 235.000 mil pesos y 800 dólares, un "ladrillo" de un kilo de cocaína, decenas de envoltorios de esa misma droga listos para comercializar, balanzas de precisión y elementos de corte, además de una carabina calibre 22 con mira telescópica y un pistolón calibre 12, con 14 cartuchos.

Los detenidos quedaron alojados en la DDI de Morón, a disposición de la Fiscalía 6 de Morón.

El caso reverdece el escándalo sucitado con el intendente de José C. Paz, Mario Isshii cuando fue filmado reprendiendo a empleados de esa comuna: "Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias". La charla se daba en el marco de una discusión con empleados municipales del área de Salud que reclamaban mejores condiciones laborales. A raíz de sus declaraciones la Justicia le abrió una causa al jefe comunal.