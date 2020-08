Lucifer: ni 134 mil firmas evitaron el relanzamiento de la serie

La serie que se estrenó por Netflix (ahora la quinta temporada) sigue dando que hablar. Ahora se supo que diferentes personas nucleadas en la American Family Association y One million moms, juntaron 134.331 firmas para impedir que el programa sea emitido porque consideran que glorifica a Satanás como una persona agradable.

Este personaje de Lucifer mostró una nueva cara del Diablo. El protagonista del cómic creado en 1989 es un ángel caído que expulsa los demonios del infierno y baja a la Tierra. Desde su aparición causó polémica y cuando la historia fue adaptada para llevarla a la pantalla de Fox como una serie, miles de personas alzaron la voz para pedir su cancelación.

El que salió al cruce de las acusaciones fue Neil Gaiman, creador de la historieta: "Parece que fue ayer, pero fue en 1991 que las anunciaron que estaban boicoteando a The Sandman porque contenía personajes lesbianas, gays, bisexuales y trans. Me pregunto si notaron que no funcionó la última vez, tampoco".

Para Gaiman la historia muestra cómo una persona puede redimirse, algo que es reivindicado por muchas religiones en el mundo. Por esta razón no concuerdan con el punto de vista de sus detractores y planean continuar con el proyecto.

Un claro ejemplo para Ildy Modrovich, es el éxito de la serie en Brasil, un país conocido por contar con una gran comunidad religiosa. En este caso, las personas han comprendido que no se intentaba glorificar el mal, sino mostrar la historia de una persona con altos y bajos.