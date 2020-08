Tras ultimátum de Trump a TikTok, China rechaza el "robo" de sus empresas tecnológicas

Un medio oficial del Gobierno de China advirtió que el país no permitirá el "robo" de sus empresas tecnológicas, un día después del ultimátum hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la compañía china propietaria de la red social TikTok, ByteDance, a la que amenazó de vetar si no vende sus acciones estadounidenses antes del 15 de septiembre.



En un editorial, el diario China Daily, controlado por el oficialista Partido Comunista, mostró su rechazo a la intimación de Trump y recordó que la Casa Blanca ya empleo tácticas similares durante las negociaciones comerciales con el gigante asiático.



"China de ninguna manera aceptará el robo de una compañía tecnológica china y tiene muchas maneras de responder si la Administración (de EEUU) sigue adelante con sus planes de asalto y su aplastamiento", afirmó el rotativo, citado por la agencia de noticias Europa Press.



En el texto, el periódico señaló que más allá de cuán infundadas sean las acusaciones, las empresas chinas serán presentadas por Washington como una "amenaza roja", lo que incrementa las preocupaciones de estas compañías.



A su criterio, el acoso del Gobierno estadounidense a las firmas chinas se da por dos razones: los datos son la nueva fuente de riqueza, por un lado, y la denominada visión de "suma cero" de Washington, que solo ofrece la posibilidad de optar entre la completa sumisión o el combate a muerte en el campo de la tecnología.



"No hay zanahorias para promover la cooperación, solo palos", aseguró el diario oficialista y agregó: "Washington es muy consciente de que Beijing tendrá cuidado de tomar represalias similares, ya que valora la inversión extranjera en China, y la considerable inversión de EEUU en el país es más importante para la economía china que la inversión china para la economía estadounidense".



También la agencia estatal china Xinhua manifestó que la venta forzada de TikTok revela las intenciones de Estados Unidos de controlar la tecnología, lo que consideró va contra los principios del libre mercado, además de infringir los principios de transparencia, apertura y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



En ese sentido, Xinhua recordó que desde que en 2017 las autoridades estadounidenses investigaron la compra de la aplicación Musical.ly por ByteDance, que fue renombrada como TikTok en 2018, no se han encontrado evidencias de ninguna actuación ilegal de la compañía china.



La red social, que se hizo famosa por su facilidad para hacer y compartir breves videos musicales, se llamó originalmente Douyin, fue lanzada en 2016 y tardó solo 200 días en ser desarrollada.



La aplicación cuenta al día de hoy con 500 millones de usuarios activos en todo el mundo y se descargó más de 1.500 millones de veces en App Store y Google Play, por lo que superó a los gigantes Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat.



El pasado domingo, Microsoft confirmó su interés en comprar la aplicación china, que, según la Casa Blanca, proporciona los datos de sus usuarios al Partido Comunista de China.



Trump valoró ayer de forma positiva el interés de Microsoft y aseguró que su Gobierno prohibirá TikTok a partir del próximo 15 de septiembre si no alcanza antes un acuerdo de venta sobre sus operaciones en Estados Unidos.



En un nuevo capítulo de la guerra comercial y política con China, el magnate republicano apuntó, asimismo, que espera que el Tesoro norteamericano reciba una parte del montante de la compra de TikTok, aunque no brindo detalles al respecto.



"(TikTok) cerrará el 15 de septiembre a menos que Microsoft u otra empresa sea capaz de comprarla y lograr un trato adecuado de forma que el Tesoro de Estados Unidos consiga mucho dinero", indicó.



Esta disputa no es nueva para Trump, quien desde su asunción eligió a China como un rival y en su primer año en la Casa Blanca inició una guerra arancelaria que durante más de 18 meses tuvo en vilo a todo el mundo y golpeó con fuerza al comercio internacional.