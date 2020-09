Protesta y tensión por un policía colgado de una antena

Acaso haya sido una de las imágenes más tensas de las protestas policiales que mantienen en vilo a la Provincia: la del oficial Oscar Pagano, quien en la mañana de ayer se trepó a una torre de energía en Puente 12, La Matanza, durante más de dos horas.

La elección del sitio no fue casual: la antena está ubicada en el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía bonaerense, en Autopista Richieri y Camino de Cintura y es allí donde se concentra uno de los reclamos más fuertes de los agentes, que piden un incremento salarial y mejores condiciones laborales.

Con 30 años de servicio, Pagano subió y en un primer momento se pensó que era para colgar una bandera argentina. Pero, una vez en lo alto, pasaban los minutos y no bajaba, lo que comenzó a inquietar a compañeros y demás integrantes de la fuerza que se encontraban en el lugar.

Luego de que los mediadores pudieran convencerlo para que descendiera, y después de ser asistido en una ambulancia, el hombre explicó que su temerario acto solo buscó “llamar la atención” y visibilizar la protesta. Además, aclaró que no lo planificó y que tampoco intentó suicidarse. También, negó ser militante de Cambiemos.

“Me siento muy bien. Atiné a subirme a la antena, no hasta arriba de todo, adonde no peligre mi vida, ni nada”, contó una vez abajo, e insistió: “No lo hice pensándolo o planificándolo. Mi familia y mis compañeros no sabían nada”.

Casi al borde del llanto, reiteró que no buscó el suicidio: “No soy así, hasta ahora nunca había hecho nada”, pero que tomó esta decisión “cansado de las promesas, de que nunca cumplan”.