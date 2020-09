Más de la mitad de las donaciones de plasma en Provincia son de La Plata

En la Provincia, un poco más de la mitad de las donaciones de plasma derivado a la recuperación de pacientes que cursan el COVID-19 se realizan en La Plata. De acuerdo a los datos consignados por el Instituto de Hemoterapia, en todo el territorio bonaerense ya se registraron 1.022 extracciones de sangre por parte de personas que pasaron por la infección, y el 54 por ciento del total tuvo lugar en esta ciudad.

Por fortuna, en este combate local contra la pandemia, crece el sentido solidario y cada vez son más los vecinos recuperados que aportan su plasma con anticuerpos para que otras personas, con cierto grado de gravedad, pueda ganarle la batalla al virus. No obstante, según aseguran las autoridades sanitarias, para llegar a un número óptimo que equipare la demanda se necesita que siga aumentando la cantidad de donantes.

“Hoy más que nunca, donar sangre es un gesto que salva vidas”, señalaron, convencidos de la importancia de la campaña que busca voluntarios de donación de plasma, desde la Comuna.

Dar para salvar

Sumar. Y como de eso se trata, muchos de los donantes cuentan abiertamente su experiencia con el claro objetivo de motivar a quienes están saliendo de la convalecencia a hacer lo propio.

Un caso. El de la médica, ginecóloga del Hospital Gutiérrez, Macarena Alimón, que se contagió el 30 de marzo, casi en el comienzo del desarrollo de la pandemia, se sanó y pudo donar tres veces plasma.

La joven profesional de 35 años, madre de un nene de tres años, no la pasó nada bien cuando la atravesó la enfermedad: tuvo fiebre alta; dolor en el cuerpo, en particular uno muy fuerte que le atacó la zona de la cintura; y el virus la tiró cuatro días a la cama. “No me sentí nada bien, pero fue ínfimo en relación al padecer de otras personas infectadas”, dice la médica.

En todos los voluntarios, como se dijo, el acto de la donación responde a una actitud generosa, de empatía con el prójimo. Pero en el caso de Alimón, la conciencia en el gesto está reforzada, de alguna manera, por su labor dentro del ámbito de la salud. “Con la incertidumbre que nos levantamos todos los días, sin vistas de nada porque no terminamos de ver un horizonte que termine con la pandemia, más allá de que soy médica veo que la única forma de salvar vidas en esta catástrofe es con el plasma que tiene anticuerpos; es lo único que nos devuelve la esperanza”, explicó, como motivo de las tres veces que se presentó en la sede platense del Instituto de Hemoterapia.

Vale indicar que los donantes de plasma consultados coincidieron en resaltar lo sencillo y rápido del procedimiento. “Se termina antes que la donación de sangre convencional, en 40 ó 50 minutos, y no duele nada”, precisó Christian D´Arta, de 29 años, estudiante de Educación Física y empleado en una panadería y un kiosco. Y en parte por eso, porque no hay riesgos, remarcó, es que “tenemos que salir de esto todos juntos y hay que ayudar a los que están pasando por la enfermedad”.

D´Arta tuvo síntomas leves del virus. Ni fiebre, ni tos, ni dificultades para respirar. Un día de junio, se sirvió un café en uno de los trabajos y advirtió que no sentía el sabor a la bebida. “Perdí el gusto y el olfato y me resfrié un poco, pero nada más. Me aislé, y a los 15 días ya doné por primera vez y pude hacerlo hasta una segunda vez”, contó. Aunque está totalmente repuesto, el joven no logró todavía recuperar del todo los dos sentidos perdidos.

Hace unas semanas se conoció la experiencia compartida de un matrimonio de agentes penitenciarios que se enfermó de coronavirus y luego, con el alta médica, se recostaron en el sillón de la donación más de una vez.

De esta historia ya dio cuenta EL DIA, pero bien cabe recordarla. Pablo Verdur -42- desde que se recibió de oficial trabaja en la Unidad 24 de Florencio Varela; el 25 de mayo pasado sintió síntomas compatibles con el coronavirus; fue al Hospital Italiano y tras el hisopado de rigor, el resultado fue positivo. Su esposa, Norma Vilte, una suboficial que presta servicio en la Unidad 18 de Gorina, también presentó síntomas, por lo que la pareja y sus dos hijas de 4 y 11 años, tuvieron que aislarse en el domicilio de Melchor Romero, donde vive la familia.

Recuperados, Pablo y Norma se enteraron que podían ayudar a los enfermos de ese momento donando plasma. Averiguaron el protocolo y se pusieron a disposición del Instituto de Hemoterapia. Ambos, que generaron una importante cantidad de anticuerpos, se presentaron más de una vez en la sede local para someterse a la extracción.

El oficial del SPB sintetizó el sentir de los vecinos que deciden aportar su plasma al sistema sanitario: “Uno va y dona sin importar el destinatario”, dijo oportunamente.

La respuesta platense

Enrique Rifourcat, secretario de Salud municipal, se refirió al buen nivel de donaciones por parte de los platenses. “Valoramos y agradecemos que 1 de cada 2 donaciones en estos últimos cuatro meses, se hayan realizado en nuestra ciudad”, y destacó que “el gesto solidario de cada vecino ayudó a salvar vidas”.

El Centro Regional de Hemoterapia de La Plata y la Comuna promueven una campaña de concientización sobre la importancia del acto voluntario de donar en aquellos pacientes que tuvieron coronavirus y recibieron el alta médica.

Cada voluntario que dona plasma puede ayudar a restablecer la salud de 3 o 4 personas enfermas

“El objetivo es que los anticuerpos que formaron las personas que ya recibieron el alta sean pasados a un paciente que, por razones de su inmunidad o complicaciones por otras enfermedades, no pueda neutralizar al virus”, explicó Rifourcat, y aclaró que “la extracción no supera el 10 por ciento del peso del donante”.

Asimismo, el funcionario agradeció “la predisposición de cada una de las personas que se acercaron para donar desinteresadamente”, y recordó que “las primeras tres donaciones de plasma convaleciente en la Provincia tuvieron lugar en mayo en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, y desde ese entonces continúan multiplicándose”.

Por su parte, la Jefa del Servicio de Coordinación del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, Laura Vives, destacó que “cada voluntario o voluntaria que dona plasma puede ayudar a restablecer la salud de 3 o 4 personas que están cursando la enfermedad”, y agregó: “Es importante que los recuperados y recuperadas de Coronavirus se acerquen o se comuniquen con el Centro Regional de Hemoterapia, porque no todos pueden donar”.

Se recordó que aquellas personas que hayan tenido COVID-19 y superaron la enfermedad pueden donar habiendo transcurrido 28 días desde que desapareció la sintomatología. En tanto, es necesario pesar más de 50 kilos; tener entre 18 y 65 años; y no tener patologías cardiológicas ni enfermedades preexistentes.

Para aquellas personas que ya tienen el alta y quieren donar plasma se comunicó que deben llamar al teléfono 451-0097 (interno 174), de lunes a viernes, de 8 a 14 horas; o acercarse a las instalaciones del centro, en la intersección de las calles 15 y 66, de lunes a sábado, de 8 a 13 horas, para realizar una entrevista médica y someterse a una muestra de anticuerpos.

