"¡Soy cornuda!": el grito de Yanina Latorre que levantó polvareda en las redes

Yanina Latorre se presentó este fin de semana por strimming de la mano de Hashtag en Vivo y levantó flor de polvareda al exclamar a los cuatro vientos "soy cornuda". La expresión se hizo viral en las redes y dio tela para cortar. También participaron de la transmisión su hija Lola Latorre, Santiago Maratea, Lizardo Ponce, Martín Sirio y Lucas Spadafora, quienes, al igual que el público, se sorprendieron con el grito de la panelista de "Los Angeles de la Mañana".

En principio el espectáculo dio lugar a críticas por algunas demoras y fallas técnicas, pero pronto, con su declaración, Yanina se encargó de que el público se olvide de todo y se pusiera a hablar de sus dichos, despertando toda clase de comentarios.

De una forma muy efusiva, en un momento de la transmisión, Latorre vociferó: "Llega un día en que te enterás que sos cornuda, como yo. Sí. Te mirás al espejo y decís 'Sí, soy cornuda".

La expresión no causó la mejor sensación en Lolita, que se tapó la cara y dijo: "No, no, no". A eso Yanina intervino con un "dejame terminar". Y prosiguió: "¡Soy cornuda! Me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné".

Tras ello, las declaraciones continuaron a toda efusividad. "¿Y saben qué? Ese día, solo ese día... ¡Me di cuenta que no soy una conch... seca!"

Al escucharla, Lola se puso colorada: "Chicos, chicos. Esto me da vergüenza ajena", tiró. Cabe recordar que tiempo atrás, al recordar la relación que mantuvo su padre con Natacha Jaitt, Lolita se puso a llorar y dijo que "me sentí traicionada como hija. Papá siempre fue un ídolo para mí y todo eso fue lo peor que me pudo haber pasado. No tengo una muy buena relación con él. Pero intento cada día tratar de olvidarme y superar eso que me cuesta todos los días”.