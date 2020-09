Miley Cyrus debió dejar el veganismo tras siete años: “Mi cerebro no funcionaba correctamente”

Miley Cyrus encabeza el listado de las activistas que luchan por los derechos de los animales. Sin embargo, en los últimos días se lamentó por tener que romper con sus ideales y su dieta vegana tras siete años de consumir productos de ese estilo.

“He sido vegana durante muchísimo tiempo, pero he tenido que introducir pescado y Omega 3 en mi vida porque mi cerebro no funcionaba correctamente”, aseguró la cantante de 27 años en el podcast The Joe Reagan Experience.

Los omega 3, que se encuentran en los pescados y en otros suplementos naturales, sirven para el correcto funcionamiento neurológico así como para la protección de enfermedades cardiovasculares.

Y la cantante explicó que antes de tomar la decisión consultó a distintos médicos y nutricionistas para lograr una dieta 100% vegana: “No fue suficiente para mi cerebro y me aconsejaron consumir pescados. Me siento realmente mal por comer pescado”, dijo, aunque remarcó que “ahora estoy mucho más despierta que antes, creo que incluso llegué a estar desnutrida”, contó