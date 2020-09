¿Ruggeri y Suar serán pareja gay en una película? La propuesta del Chueco al Cabezón al aire

Adrián Suar le realizó una propuesta a Oscar Ruggeri al aire de Fox Sports: el productor de Polka manifestó sus ganas de realizar una película junto al Cabezón y así salvar su empresa. El imperdible cruce se dio en vivo, cuando 90 minutos de fútbol se encontraba llevando adelante su emisión diaria habitual. "Éste es el actor que yo estoy buscando", enfatizó el Chueco.

¡¿SE VIENE UNA PELÍCULA DE RUGGERI CON SUAR?!#90MinutosFOX - El 'Chueco' le relató su idea para pasar a la pantalla grande y el 'Cabezón' fue tajante: "¡Tengo prohibido besar!". pic.twitter.com/8e8MoRHyxx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2020

“Tengo prohibido besar”, interrumpió de manera cómica Ruggeri, marcándole la cancha al Chueco. Fue ahí que el dueño de la productora Polka le lanzó una propuesta concreta: “Mirá cómo es esta historia, a lo mejor Nancy lo va a entender. A ver si lo ves Oscar, no se qué opinan los muchachos. ¿Lo ven a Oscar actuando? Esta es la historia de dos hombres, ya maduros, vos y yo, que hacen justicia. Toda aquella persona que se mandó una cagada en la vida, no cumplió... Van y le hacemos determinadas cosas para que la persona pueda cumplir como un buen ciudadano.

"Lo obligamos con ciertas cosas que vamos a ir haciendo en los puntos más flojos de él y el tipo termina claudicando. Nosotros hacemos un bien a la sociedad. Entonces se ven dos personajes, que son dos amigos, que van investigando los puntos débiles hasta que en un momento... a ver cómo ves este punto de giro... estamos en un auto, pasamos la noche juntos investigando y en un momento tu personaje me mira a mi y me dice: ‘Mirá, me está pasando algo muy fuerte. Me enamoré de vos’...”.