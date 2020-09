¿Borrón y cuenta nueva? Dutil borró las fotos con Emanuel Ortega, de novio con Julieta Prandi

Sin vueltas. Para Ana Paula Dutil (48), su relación con Emanuel Ortega (42) es algo que debe borrarse de su vida para siempre, o al menos eso parece, ya que por estos días se encargó de borrar de sus perfiles en redes sociales todas las fotos que tenía con quien ahora pasó a ser su ex.

Como es sabido, el cantante acaba de emprender otro horizonte amoroso, la lado de Julieta Prandi (39), lo que es un vercadero bombazo en el mundo del espectáculo dada la fama de ambos.

Seguramente, a partir de ahora la relación entre el hijo de Palito Ortega (79) y Dutil pasará exclusivamente por sus dos hijos, Bautista (20) e India (15).

Pero eso no fue todo, ya que la ex nuera de Palito y Evangelina Salazar (74) reprodujo la canción "Mi historia entre tus dedos", el éxito del italiano Gianluca Griniani, tal vez para acompañar el duelo. "Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te dí. Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo lo sabes y lo sé", versa la lírica del tema. Y no es para menos, la relación entre Ortega y Dutil duró más de 20 años y ahora llegó a su fin.