¿Cómo son las clases en Alemania? Lo cuenta una argentina radicada en dicho país

Beatriz Seynaeve es una maestra argentina que lleva más de 20 años radicada en Alemania. Vive en Schelklingen, una pequeña ciudad en el norte del país. Allí trabaja en un jardín de infantes y en una escuela primaria. En primera persona contó cómo fue la experiencia del regreso a clases.

"A mediados de marzo empezamos con la cuarentena. Por espacio de un mes no hubo clases, pero pasado ese tiempo empezó el regreso, escalonado: primero los hijos de personal esencial porque sus padres tenían que salir de casa y luego el resto", comentó y recordó que en abril dividieron a los grados para que los niños vayan día por medio a la escuela. "Desde mayo ya vinieron todos juntos".

En junio comenzó la primaria pero al mes llegaron las vacaciones de verano. Aquí no hubo intercalación sino que se sumaron todos juntos, modalidad que se respetó en el regreso.

"En las aulas no hay distanciamiento entre los chicos, tampoco con el maestro. No se usa el tapaboca adentro y sólo se busca que no estén muy juntos en los recreos. La verdad es que hoy la vida dentro de la escuela es casi idéntica a la anterior", continuó con su relato para dejar más en evidencia lo lejos que quedó Argentina en materia del regreso a las clases. "Tampoco hubo que alejar los bancos, quedaron en el mismo lugar que antes".

Al mismo tiempo negó que se hayan utilizado espacios abiertos para dar clases. Siempre fueron dentro de las aulas, como históricamente. "Apenas se abren las ventanas, si no hace frío".

Dijo que la calificación para pasar de año o grado se mantuvo aun en cuarentena. Por ejemplo, en el colegio secundario los alumnos tuvieron que rendir examen, como si nada hubiese ocurrido. "Se implementó un sistema para hacerlo vía online".

"Actualmente la asistencia a clase se toma de manera normal. La escuela es obligatoria: si un chico falta cuatro días seguidos personal educativo o policial lo va a visitar a su casa. Salvo que esté enfermo no hay motivo para no venir a clases", aseguró.

Por último dijo que las escuelas funcionan en todo el país, pero que las provincias del Sur tuvieron una cuarentena mayor. "Por suerte no hubo ningún brote que obligase a cerrar una escuela; al menos no hay casos declarados de chicos que se hayan contagiado coronavirus por ir a la escuela".