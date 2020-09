Sigue el ruido entre los odontólogos: el Colegio demandó a la SOLP y a la Agremiación

El pasado sábado 12 de septiembre el Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos apartó del cargo a Natalia Weiler. Los motivos fueron varios, pero entre otras cosas por "incumplimiento de funciones". Ella acusó de "golpe institucional" la movida en su contra. Ahora la noticia volvió a estar en boca de todos, puesto que se concretaron las demandas contra la Sociedad Odontológica (SOLP) y la Agremiación Odontológica de La Plata, Berisso y Ensenada (AOB), tema que había sido votado y resuelto por el Honorable Consejo Directivo con fecha del 29 de junio. Y que había sido el detonante de la mencionada destitución.

¿Dónde está la base del problema? La gran mayoría de los profesionales de este distrito tiene contratos con las obras sociales por intermedio de las instituciones intermedias, que, según sostienen en el Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos se niegan a llevar dichos convenios para ser validados. El punto de discusión fue el Registro de Contratos, la herramienta que tiene el Colegio de Odontólogos para que se respeten los aranceles mínimos que dispone el Consejo Superior.

Un consejero del Colegio de Odontólogos le dijo a EL DÍA al respecto y avalando la destitución de Weiler: "Se resolvió la judicialización el 29 de junio en plena reunión de Consejo Directivo, pero por su culpa recién se pudo concretar el 14 de septiembre".

La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata al entender que “el registro de contratos está regulado en la ley provincial 12.754, y en el respectivo reglamento. Esto resguarda el cumplimiento de los aranceles mínimos, fijados por el consejo superior provincial”, indicaron en el colegio profesional distrital.

"El Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos distrito 1 ha resuelto el día 14 de septiembre presentar las demandas judiciales contra la SOLP y la AOB. Las mismas, a través de sus comisiones directivas, son quienes en representación de sus asociados o agremiados celebran contratos con obras sociales y prepagas. El registro de contratos está regulado en la Ley provincial 12.754, y en el respectivo reglamento: resguarda el cumplimiento de los aranceles mínimos fijados por el Consejo Superior de Colegios de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", comienza el reclamo que los odontólogos hicieron público en las redes sociales.

La demanda continúa de la siguiente manera: "Hasta hoy los pagos que devienen de los acuerdos que se celebran entre entidades intermedias y obras sociales han sido muy por debajo de lo que corresponde. Esto lleva a que los prestadores no puedan garantizar una prestación de calidad; los insumos odontológicos están valuados en dólares y los protocolos han prolongando el tiempo de atención, lo que afecta directamente el desarrollo de la jornada laboral.Después de reiterados intentos de acercamiento y diálogo con mencionadas instituciones no se llegó a ningún acuerdo. Por ese motivo hoy nos encontramos a la espera de que un juez dé certeza sobre nuestro reclamo, hacer que se respete la Ley del Colegio en salvaguarda de los 2800 matriculados que representamos. El Odontólogo no puede ser la variable de ajuste".

La ex presidenta habló con EL DIA y dijo que todo de lo que la acusa es mentira porque nunca dejó de cumplir el mandato del consejo directivo y siempre actuó bajo la ley y el reglamento. "Hay un artículo en donde está claro que tengo potestad para tomar o sacar empleados y/o asesores".

"En una de las reuniones dije lo que pensaba del registro de contratos. No estoy en desacuerdo para nada, pero no me parecía que en este momento haya que accionar contra las entidades gremiales en las que estamos nucleados", contó y reconoció que buscó lograr el conflicto mediante el diálogo y el trabajo.

Fue entonces cuando mencionó la participación del abogado Marcelo David, el asesor letrado que es un actor protagónico en esta historia. "Se tomó la institución como propia y cinco odontólogos oportunistas que lo siguieron".

Contó que con el abogado tuvo un problema personal porque la injurió y por eso le realizó una demanda penal en la Justicia. "Él firmaba la demanda hacia las instituciones y entonces le pedí al Consejo que fuese otro el letrado, no quería que la persona con la que tengo conflicto. Me dieron un plazo de cinco días y en ese tiempo volví a pedir la salida de este hombre, pero pasó lo que pasó, algo histórico, muy poco democrático".

LA RESPUESTA DEL CONSEJO

El Consejo del Colegio de Odontólogos aclaró que esa disputa personal entre Weiler y el asesor letrado quedó solucionada en una mediación.

"En el Consejo Directivo somos profesionales pensantes y decidimos nosotros qué hacer no un asesor letrado. Y todo lo que decimos en nuestras acusaciones a ella están registradas porque las charlas se hacen mediante Zoom y fueron grabadas", contó una fuente consultada que remarcó: "incumplió funciones".

En las elecciones de finales de 2018 los profesionales eligieron a los consejeros de cada partido, que son los que luego la nombraron a Weiler en la reunión constitutiva como presidente. "No se la remueve del cargo, sino del puesto de presidenta. Todo está reglamentado y tiene sustento legal".

Respecto a las imágenes que muestran cómo ingresó el grupo al Colegio de Odontólogos, una consejera de La Plata explicó: "En el vídeo lo que se ve es que entramos a la institución, después de la reunión de Consejo a cambiar la cerradura porque Weiler nos desoyó durante meses y nada nos garantizaba que devolviese las llaves de la institución; de hecho no lo hizo nunca".