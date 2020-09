“Hay que desterrar para siempre a los violentos de nuestro rugby”

No hay duda alguna que el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell y perpetrado por un grupo de jugadores del club Arsenal Náutico Zárate, marcó un punto de quiebre en el mundo ovalado. El caso tomó relevancia mediática nacional, internacional y el Rugby fue el centro de todas las acusaciones. Es cierto, algunas resultaron precisas, certeras, filosas... Pero también fue muy cierto que otras fueron muy injustas, rayanas con la estigmatización, la generalización y donde todo lo bueno que representa la práctica lúdica y la inclusión de este deporte, fueron eclipsadas por miradas parciales e incluso, algunas, ridículas desde cualquier punto de vista.

Por eso el triste caso policial activó muchísimas alarmas en la mesa dirigencial del rugby y desde todas los espacios de trabajo, se tomó el tema muy seriamente. En todo este tiempo de cuarentena, los talleres y las charlas con la temática suscitada más la violencia de género, la diversidad sexual, los “bautismos” (debuts en la primera de cada club) y hasta la formación de los jugadores en la etapa infantil y juvenil, se multiplicaron por doquier y desde la Unión madre del rugby nacional se originó el proyecto “Rugby 2030, hacia una nueva cultura”.

Ante esto, este medio charló con el presidente de la UAR, el sanjuanino Marcelo Rodríguez que dijo: “Este tiempo en cuarentena ha sido muy complejo y las buenas voluntades han permitido que las reuniones virtuales y las comisiones de trabajo puedan trabajar y avanzar con el programa ‘Rugby 2030, hacia una nueva cultura’ que no es otra cosa que hacer foco en el abordaje sobre todo tipo de conflictividad para que de esta forma, se nos brinden herramientas que solucionen problemas de manera pacifica, nosotros pretendemos que este sea el objetivo central. El abordaje es sistémico: es club, es colegio, es familia, es sociedad. El tema es vincular todas las plataformas sociales donde los chicos y las chicas que practican rugby vienen e interactúan y reciban un mensaje coherente para estén capacitados para resolver problemas de violencia no solo dentro de los clubes, sino fundamentalmente cuando están afuera.”. A lo que agregó: “evidentemente hay cosas que no estábamos viendo y el caso de Fernando, tristemente fue un punto determinante”.

El máximo dirigente del rugby nacional amplió su testimonio y aclaró: “un capítulo especial es el de la diversidad y los estereotipos, entre otras cosas porque los materiales pedagógicos que usábamos no eran los adecuados, estamos tratando de que no se nos escape nada; hay un mensaje profundo que por ejemplo es el de ‘cuido mi cuerpo para cuidar al otro también’ y no es un tema menor. La sociedad está cruzada por distintas problemáticas y ojalá pudiéramos abordarlas todas, pero sabemos que no es posible, así y todo, durante septiembre y octubre estamos realizando 23 talleres con distintos temas y la verdad es que cada reunión o ‘sala’ cada vez está más concurrida y ya hemos reunido entre referentes, jugadores, jugadoras, árbitros, dirigentes y profesores situaciones virtuales de casi 500 personas por reunión. Claramente este tiempo ha sido de capacitación pura, se ha aprovechado la ausencia del juego para ir a fondo con muchísimas cosas que necesitaban de muchísima atención”, explicó el dirigente cuyano.

“Tenemos que generar conciencia y en base a hacerse responsable de eso; con los estereotipos pasa lo mismo, está claro que hay una imagen que damos que no es la correcta y sobre la cual tenemos que trabajar mucho, asimismo tenemos que salvaguardar las cosas buenas y lindas que tiene este deporte, pero las cosas que nos afectan y que hacen mal directamente tiene que ser desterradas. El día que asesinaron a Fernando, yo estaba en la costa después de haber vivido un fin de semana increíble con Jaguares que había jugado en Mar del Plata y que la familia del rugby había disfrutado de sobremanera; como contracara, muy cerca de eso, pasó lo que pasó en Villa Gesell. Una cosa increíble, que nos golpeó y nos dejó sin palabras. Al otro día me reuní con Inés Arrondo (Secretaria de Deportes de la Nación) y me preguntó si teníamos un problema, al cual respondí, ‘sí y es muy grave’ y allí mismo ella se puso a disposición de la Unión para aportar lo que sea necesario”. A lo que Marcelo Rodríguez desde la UAR añadió: “de ahí en más, las reuniones fueron in crescendo porque queremos lograr un cambio cultural profundo, sabemos que no se logra con dos o tres charlas. Todo suma, pero esto que pasó fue muy profundo y grave. Tenemos que lograr que nuestros valores sean puestos en juego dentro y fuera de la cancha. Estamos convencidos que vamos a lograrlo; el tema de los bautismos, el de la violencia de género, el del bullying. Hacemos esfuerzos tremendos para lograr que cada vez más gente se incorpore a nuestra comunidad, pero si no atendemos esto, lo único que vamos a lograr, son lugares vacíos”, aseguró.

Por último el dirigente sanjuanino aseguró que: “Hemos hablado con más de 400 clubes a lo largo y lo ancho de nuestro país y el compromiso es absoluto; estamos ante una oportunidad única de cambiar muchas cosas y como nunca hemos encontrado un respaldo unánime de las 25 uniones que conforman la UAR. Soy muy optimista que lo vamos a lograr. Nos hicimos responsables, le estamos encontrando la vuelta. No tiene que ver con “Como jugamos al rugby”, esto es otra cosa: Tenemos que ajustar las cosas que no están funcionando como queremos y hacer foco como lo estamos haciendo. Hemos sido criticados muy duramente todos los que somos parte y a veces las críticas fueron injustas. La vida a Fernando no se la va a devolver nadie, el dolor de esa familia no lo podemos siquiera imaginar. Más allá de eso hubo un ensañamiento de algunos medios para con nosotros y lo tomamos como un gran llamado de atención, pero nos dijimos, tenemos que escuchar y sacar conclusiones para poder lograr los cambios profundos que se necesitan en el deporte. Como padre, dirigente, ex jugador soy profundamente optimista. No tuvimos nada que ver con el hecho policial, pero detrás de eso, si somos parte de una estructura de formación de personas. Reconocemos que hubo un gran problema y después de la interpelación, hubo un análisis que se hizo, es más, eso que te digo, está ocurriendo ahora mismo y se seguirá haciendo, porque la idea es desterrar a los violentos para siempre de nuestro deporte”, finalizó con contundencia el presidente de la Unión Argentina de Rugby.

La iniciativa, como dijo Rodríguez, tiene como objetivo reconocer, responsabilizar y resolver la conflictividad relacionada con el rugby en Argentina, buscando crear una nueva cultura acorde a nuestros tiempos, reduciendo la violencia en todos sus aspectos. La iniciativa abarca 24 módulos que se implementarán durante dos años y que involucra a todas las partes de este deporte en el país: directivos, entrenadores, jugadores, familias, uniones y clubes, hacia una transformación profunda.

El punto central es que los clubes sean una herramienta fundamental a la hora de abordar los conflictos, especialmente entre los jóvenes y contribuir a erradicar la violencia de la comunidad del rugby. Todos los actores participantes: Secretaría de Deportes de la Nación, sponsors, medios de comunicación, otras federaciones deportivas y distintos actores, fueron claves para que el programa de pasos firmes. La UAR lidera esta iniciativa, compleja y disyuntiva, junto a Funrepar, organización experta en resolución de conflictos, desde una visión y concepción de la filosofía restaurativa. Si bien el acuerdo inicial con esta institución es por dos años, el programa mencionado es un plan muy ambicioso de mediano y largo plazo que tiene como objetivo final instalar una nueva cultura en el deporte.

Cada módulo está dirigido a públicos específicos y con distintas formas de implementación: algunas capacitaciones son a través de la plataforma “Campus UAR”, mientras que también se dictan seminarios y talleres presenciales, además se realizan encuestas y una campaña audiovisual, entre las diversas etapas que contempla el programa.

Funrepar es una fundación creada para desarrollar, coordinar y ejecutar proyectos en diferentes ámbitos con herramientas del pensamiento restaurativo. Nació con la intención de sumar esfuerzos, de intercambiar experiencias, de conectar recursos que hasta ahora trabajaron de manera aislada y dispersa. Pero, también, para hacer surgir la conciencia y el compromiso de aquellos que hasta ahora no vieron hacia dónde debía producirse el cambio.

¿EN QUE INSTANCIA ESTÁ EL PROGRAMA?

Diagnóstico: Se realizó una encuesta entre más de 130.000 personas del mundo del rugby (jugadores, entrenadores, dirigentes, socios, etc.), que representan la línea de base para este programa. La misma, busca generar el mapa para visualizar los conflictos y que la familia del rugby pueda expresar sus percepciones y convicciones en torno a este deporte y al momento que se vive en la actualidad. Hoy en día ya se completaron 20.000 encuestas, que son difundidas entre los destinatarios por los referentes designados por cada unión provincial, a nivel nacional.

Sensibilización: como parte de este módulo, se realizaron distintos videos con figuras destacadas del rugby argentino, con el objetivo de dar a conocer el programa en profundidad y sus fundamentos.

Competencias, destrezas y habilidades: se trabajó junto a entrenadores y entrenadoras de las categorías de 6 a 9 años, en busca de incorporar ciertas destrezas enfocadas en el cómo debe ser un jugador de rugby. En una segunda etapa será con las categorías de 10 a 14 años.

Estereotipos discriminadores. Apunta a incorporar paradigmas positivos no discriminatorios frente a un otro diferente, incluyendo prejuicios y estereotipos.

Un club en la escuela, una escuela en el club: A partir del relevamiento que se realiza con clubes, se implementa previamente la prueba piloto de este programa, que pretende crear espacios de interacción entre el club y las escuelas a las que van los chicos.

