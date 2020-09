Cinco minutos de terror para dos mujeres en una entradera

“Dentro de todo lo malo que pasó, lo bueno es que no estaba mi hija de 11 años”, dijo la víctima / D. Alday

“Fueron cinco minutos nada más, pero te puedo asegurar que parecieron 40”, le contó a EL DIA, ayer por la tarde, la víctima de una entradera exprés que ocurrió el domingo por la tarde en La Loma. Dos delincuentes armados la tuvieron, junto a otra mujer, a su merced. Luego, escaparon con dinero en efectivo y una bicicleta.

La sospecha es que el robo, perpetrado por dos jóvenes de “entre 25 y 30 años”, fue “al voleo”. Según confiaron los vecinos, en el barrio los últimos meses “se observan muchos motochorros y asaltos callejeros”.

“ABRÍ POR MIEDO A QUE LE TIREN”

“Íbamos a salir a correr con una amiga, como lo hacemos todos los fines de semana”, comenzó su relato Evangelina (45). Eran las 14.15 del domingo y la verdulería que está pegada a su inmueble de 35 entre 16 y 17, había cerrado cinco minutos antes.

El timbre no la sorprendió cuando sonó. Sí lo hizo la escena que vio al entornar la puerta para abrirla: “eran dos tipos que le estaban apuntando en la cabeza (a su allegada), uno con una pistola negra y el otro con un arma tumbera”, detalló. Por un instante, Evangelina dudó en dejarlos pasar, pero tuvo miedo por su amiga.

Las entraron a los empujones y una vez que estuvieron a resguardo de la calle, las hicieron tirarse al piso, boca abajo. “Me pedían oro y dólares, una locura porque yo no tengo nada de eso”, remarcó. Ambas tenían mucho miedo, aunque consiguieron mantenerse tranquilas. Ellos, por su parte, “estaban loquísimos, muy sacados”, señaló. Sin embargo, en ningún momento las golpearon.

La perra, una caniche, ladraba sin parar, perseguía a los intrusos de un lado al otro y la propietaria creyó que se iban a descargar con el animal. “Los volvió locos, por suerte no le hicieron nada”, exclamó. Mientras tanto, los malvivientes revisaron con rapidez algunos cajones, juntaron 40 mil pesos y le “vaciaron la billetera” a la dueña de casa. También le exigieron la entrega del celular, que no encontraron “porque no estaban en sus cabales”, explicó la damnificada.

Asimismo, añadió que “no se llevaron nada más grande porque andaban a pie”. Antes de huir tomaron la bicicleta, una mountain bike negra con letras verde flúo. Cuando los ladrones desaparecieron Evangelina llamó a la Policía, que “vino enseguida”.

Les relataron lo que había sucedido y remarcaron que “no tenían ni capucha, ni barbijo, nada, a cara limpia. Tenían tatuajes en la cara, como los de la cárcel, muy característicos”. Los uniformados hicieron un barrido por la zona, pero no lograron dar con los autores del hecho.

Más tarde, según le contaría su amiga, la interceptaron apenas había bajado del auto. “Venían por 35 desde calle 17, por la cuadra de enfrente. La vieron cuando llegó y se le fueron encima”, sostuvo Evangelina. Y agregó: “Yo abrí porque tenía miedo de que le peguen un tiro a mi amiga”.

“Dentro de todo lo malo que pasó, lo bueno es que no estaba mi hija de 11 años y que no nos hicieron nada”, finalizó.