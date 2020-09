Se entregó el barra experto en kickboxing que golpeó y puso en fuga a policías en Ensenada

El ex capo de la barra del club Cambaceres que era intensamente buscado desde hace un mes por un ataque contra policías que se viralizó a nivel nacional ya que fue registrado por las cámaras de monitoreo de Ensenada, finalmente se entregó en las últimas horas, luego de que el rechazo a su pedido de eximición de prisión fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, confirmaron fuentes judiciales.

“Asediado y al no tener otro lugar de ocultamiento, se pactó una entrega controlada con los detectives de la DDI La Plata” en una zona del barrio Obrero de Berisso, explicaron allegados a la causa. Ya con las esposas colocadas, Martín Ariel “Leyo” Guzmán quedó a disposición del fiscal Martín Almirón, que lo indagó en las primeras horas de la tarde de ayer y dispuso que continuara bajo arresto por los delitos de “lesiones leves agravadas, daño calificado, desobediencia en contexto de violencia de género y robo”.

Un escándalo

El hecho ocurrió el 4 de agosto pasado en una zona de recreación infantil del Barrio 5 de Mayo, en Ensenada, un complejo habitacional en el que viven numerosas familias y donde suelen registrarse hechos de inseguridad y violencia.

El hombre al que primero se ve vestido con un equipo deportivo y luego con una remera roja no podía estar allí por una orden de restricción de acercamiento que le impuso la justicia a pedido de su ex mujer. La defensa de Guzmán argumenta que ella lo llamó por una cuestión vinculada con sus hijos y que convocó a la policía por seguridad. “Lo cierto es que no podía estar ahí”, contrapuso una fuente judicial.

Cuando parecía que los policías iban a detenerlo, un grupo de vecinos se acercó a los uniformados y los increpó, primero de palabra y luego arrojándoles piedras.

En ese marco se produjo un desbande en el que se observa a unos cinco policías, entre ellos una mujer, que ocuparon un patrullero y dos motocicletas.

En otro pasaje del video uno de los policías amagó con reprimir la agresión pero eso no se concretó por lo que se produjo un “contraataque” que lo obligó a escapar del lugar, del mismo modo en que lo hizo un compañero suyo a bordo de una moto.

A esa altura, el sujeto de la remera roja emprendió un ataque a golpes y se lo ve ensayando fintas de boxeo para luego perseguir al grupo policial. Acaso el momento más increíble se produjo cuando “Leyo”, experto en kickboxing , abrió la puerta del patrullero y forcejeó con uno de sus ocupantes intentando arrancarlo del interior del coche, donde se observa que se ha refugió la mujer policía.

El final del video muestra a la policía yéndose del lugar y al sujeto haciendo lo mismo, a pie y acompañado por algunos de los vecinos que lo ayudaron al principio de las agresiones.

En la causa figura que en medio de todos esos incidentes le robó el reloj a uno de los uniformados, según se denunció. Mientras estaba prófugo, su abogado defensor, César Albarracín, desmintió ante este diario varias de las acusaciones, en particular la del robo del reloj.

Dijo que “el que se llevaron en el allanamiento pertenece al padre” de Guzmán y presentó como prueba fotos del adminículo en la muñeca del señor, en viejas fotos familiares. Fuentes judiciales confirmaron que el mismo material se incorporó ayer a la causa y se investigará el descargo, aunque “los delitos que se le imputan permiten mantenerlo bajo arresto”.

De 44 años, “Leyo” es beneficiario actual del seguro de desempleo, una AUH y su último trabajo registrado data de octubre de 2019.

Con tres hijos, practicó artes marciales y boxeo desde la adolescencia y estuvo preso por el crimen de un policía en el barrio El Dique, también en Ensenada.