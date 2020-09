Deudas, menos alumnos y morosidad, combo dramático en colegios privados

La dramática situación de los colegios privados quedó plasmada en la última encuesta que se realizó en una de las cámaras con mayor cantidad de servicios educativos: marcan una actualidad “negativa”, con serias dificultades para afrontar el pago de los salarios, endeudados y con un horizonte más preocupante aún, tras las previsiones de un casi imposible regreso a las clases presenciales en el AMBA y buena parte de la provincia de Buenos Aires. A ese panorama hay que sumarle que todos los colegios sufren la morosidad en el pago de los aranceles de los matriculados.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) hizo una consulta a 996 servicios educativos. Se les solicitó describir en una palabra su situación económica. Los adjetivos son diversos, por lo cual se los diferenció en 3 grupos: negativo, regular y positivo para su medición.

Los adjetivos negativos fueron elegidos por el 80 por ciento de los encuestados. Dentro de éstos los que más se destacan son: “complicada” con 53 menciones, “crítica/crisis” con 47 menciones, “difícil” con 20 menciones, “desesperante” con 13 menciones y, por último, “bancarrota/quiebra” junto con “sobreviviendo/sobrellevando /supervivencia” con 8 menciones respectivamente. El grupo en situación regular representa el 17 por ciento de los encuestados. Y el 3 por ciento de los encuestados describieron su situación con adjetivos positivos, siendo éstos “aceptable” con 4 menciones, “buena” con 3 menciones y “normal” con 2 menciones.

Preguntados si accedieron al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP – sobre el total de la muestra el 70 por ciento (693 servicios educativos) accedieron al programa de asistencia. A continuación, se les preguntó si los meses de mayo, junio y julio fueron aprobados y abonados. Durante el mes de mayo el 58 por ciento respondió que el ATP fue aprobado y abonado, el 27 por ciento respondió que no. Siguiendo con el mes de junio el 61 por ciento dijo que sí, y el 26 por ciento respondió que no. Por último, el mes de julio el 64 por ciento respondió que sí y el 22 por ciento respondió que no fue aprobado.

Ante la pregunta si durante el transcurso de la cuarenta tuvo que endeudarse para sostener el establecimiento, 660 servicios educativos respondieron afirmativamente; mientras que 336, no debieron endeudarse. Lo que representa que el 66 por ciento tuvo que endeudarse y el 34 por ciento restante no lo necesitó.

Ante la pregunta cuál es la morosidad de los aranceles en los 5 meses devengados del corriente año 369 servicios educativos afirmaron que es entre el 41 por ciento a 60 por ciento el nivel de morosidad. Luego, 327 servicios más del 60 por ciento, 234 entre 21 a 40 por ciento y 66 de 0 a 20 por ciento.

Sobre el total de servicios educativos endeudados, 270 de ellos reconocieron que la morosidad es de más del 60 por ciento, 222 servicios del 41 a 60 por ciento, 141 de 21 a 40 por ciento y los 27 restantes de 0 a 20 por ciento.

Asimismo, tomando a los no-endeudados 57 servicios afirmaron que el índice de morosidad es de más del 60 por ciento, 147 de 41 a 60 por ciento, 93 servicios de 21 a 40 por ciento y los 39 restantes del 0 a 20 por ciento. Todos los servicios educativos presentan algún índice de morosidad en los aranceles.

Sobre el ATP hay otro dato que remarcan con preocupación. El 65 por ciento afirmó haber tenido una reducción en la cantidad de personal aprobado en julio pasado.

Otra de las preguntas de la encuesta apuntó a establecer desde cuándo las escuelas tienen dificultades de pago de salarios en tiempo y forma. Sobre el total de la muestra, abril del 2020 con el 30 por ciento representa el mes con mayor dificultad para de cubrir el pago total de los salarios. Junio y el aguinaldo le siguen con el 15 por ciento, marzo representó el 12 por ciento, “desde el 2019 o antes” el 9 por ciento, mayo 2020 el 8 por ciento. La baja dificultad se dio en los meses de enero con el 4 por ciento y febrero 2020 con el 1 por ciento.

Dentro del grupo de servicios que se encuentran endeudados, el 56 por ciento pagó los salarios en su totalidad en el mes de julio. Asimismo, los servicios que no se endeudaron durante la cuarentena, el 90 por ciento pagó la totalidad de los salarios del mes de julio.

El aguinaldo mereció otro párrafo aparte. La pregunta fue “¿En cuántas cuotas pagó el aguinaldo?”. Sobre el total de los encuestados, el 52 por ciento lo abonó en una cuota, el 21 por ciento en dos y el 27 por ciento en tres o más cuotas. Si se toma solo los establecimientos que anteriormente afirmaron estar endeudados, el 40 por ciento pagó el aguinaldo en una cuota, el 26 por ciento en dos y 35 por ciento en tres o más cuotas. De la misma manera, los establecimientos no endeudados durante la cuarentena el 77 por ciento pago en una cuota, 13 por ciento en dos y por último el 11 por ciento en tres o más cuotas.

OTROS DATOS

Sobre otros indicadores para determinar la situación actual de las instituciones educativas, se les preguntó si debieron reducir o suspender personal. Sobre el total de la muestra el 80 por ciento respondió que no.

En el rubro de pago a los proveedores, el 60 por ciento lo hizo de manera parcial y el 21 por ciento de manera total. Sobre el total de servicios endeudados, el 65 por ciento retrasó parcialmente algún pago a terceros, mientras que el 26 por ciento lo hizo en su totalidad. Con respecto a los no-endeudados, el 51 por ciento retrasó el pago parcialmente y el 9 por ciento lo hizo en su totalidad.

Cargas sociales es otro de los temas que más se habla en las cámaras de los colegios privados. Esto tiene que ver con los aportes a la cobertura de la obra social. Los denominados F 931 (cargas sociales) pudieron ser abonados en su totalidad en el 42 por ciento de los casos durante los 4 meses, el 32 por ciento ningún mes, 12 por ciento durante 3 meses, mientras el 7 por ciento solo pagó uno y dos meses, respectivamente. Cruzando las respuestas obtenidas, sobre el total de servicios endeudados (660) el 42 por ciento no pudo pagar ningún mes la totalidad de las cargas sociales, el 26 por ciento lo hizo los cuatro meses, 15 por ciento tres meses y el 9 por ciento solo pagó totalmente uno y dos meses, respectivamente. Sobre el total de los no-endeudados (336) el 73 por ciento pagó en su totalidad las cargas sociales los 4 meses, el 13 por ciento ningún mes, el 6 por ciento tres meses y el 4 por ciento uno y dos meses respectivamente.

Con respecto a cuántos meses pudieron pagar la totalidad de las cajas previsionales provinciales. Hicieron numerosos pedidos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a las autoridades del Instituto de Previsión Social y a la directora de la dirección Educación, Agustina Vila, entre otras gestiones Sobre el total de los encuestados, el 42 por ciento no lo hizo en ningún mes, el 41 por ciento afirmó haber pagado la totalidad durante los cuatro meses, el 4 por ciento tres meses, 6 por ciento dos meses y 5 por ciento solo un mes.